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اقتصاد

«أرامكو» السعودية ترجح إصدار سندات في 2024

«أرامكو» السعودية ترجح إصدار سندات في 2024
19 فبراير 2024 17:21

 

الرياض (رويترز)
قال زياد المرشد كبير الإداريين الماليين لشركة أرامكو السعودية اليوم الاثنين: إن عملاقة النفط ستصدر على الأرجح سندات هذا العام.
وذكر المرشد في ملتقى السوق المالية السعودية بالرياض أن الشركة ستعطي أولوية للسندات ذات الأجل الأطول (الذي يصل إلى 50 عاماً).
وأضاف المرشد أن الإصدار المزمع يأتي في إطار استراتيجية لتحسين هيكل رأس مال الشركة.
وكانت آخر مرة تستغل فيها أرامكو أسواق الدين العالمية في عام 2021 عندما جمعت 6 مليارات دولار من بيع صكوك على ثلاث شرائح.
ورداً على سؤال بشأن تقارير عن بيع مزمع لأسهم بأرامكو في مرحلة لاحقة، قال المرشد إنه لا يستطيع التعليق لأن «قرار بيع الأسهم الحكومية الحالية ليس في يد الشركة». وتعد الحكومة السعودية أكبر مساهم في الشركة.
وتستعد السعودية لبيع المزيد من أسهم شركة الطاقة العملاقة أرامكو، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر، مما قد يعزز تمويل البلاد وهدفها لتحويل الاقتصاد بعيداً عن النفط.
ومن الممكن أن يجمع بيع الأسهم حوالي 20 مليار دولار، وفقاً لبلومبرج، التي كانت أول من نشر الخبر. ولم تؤكد أرامكو هذا الرقم.
وأكملت أرامكو أكبر طرح عام أولي في العالم في أواخر عام 2019، حين جمعت 25.6 مليار دولار ثم باعت لاحقاً المزيد من الأسهم لرفع الإجمالي إلى 29.4 مليار دولار.

أرامكو السعودية
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