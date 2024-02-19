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اقتصاد

إيرادات السياحة بالصين خلال عطلة العام القمري تتجاوز مستوى ما قبل الجائحة

إيرادات السياحة بالصين خلال عطلة العام القمري تتجاوز مستوى ما قبل الجائحة
19 فبراير 2024 17:23


بكين (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إيرادات السياحة في الصين خلال عطلة العام القمري الجديد التي انتهت يوم السبت 47.3% على أساس سنوي متجاوزة مستويات 2019 بفضل ازدهار السياحة الداخلية خلال عطلة أطول من المعتاد.
وقد تمنح البيانات متنفساً مؤقتاً لصانعي السياسات في الصين حيث يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم مخاطر انكماشية وسط ضعف الطلب الاستهلاكي، لكن استدامة انتعاش السياحة غير مؤكدة، كما ظلت إيرادات الرحلة الواحدة أقل من مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19.
وقفز الإنفاق على السياحة الداخلية 47.3% إلى 632.7 مليار يوان (87.96 مليار دولار) مقارنة بنفس فترة العطلات في 2023، كما ارتفع عدد الرحلات الداخلية خلال عطلة هذا العام 34.3% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة الثقافة والسياحة أمس الأحد.
ومقارنة مع عطلة مطلع العام القمري في 2019 قبل الجائحة، ارتفع الإنفاق على السياحة الداخلية 7.7%، وزادت الرحلات الداخلية 19%، وفقا لبيانات الوزارة.
ويواجه الاقتصاد الصيني عدة تحديات منها تراجع قطاع العقارات وتباطؤ الطلب منذ العام الماضي، ما أجبر صناع السياسات على خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو رغم التوجه العالمي نحو تشديد السياسة النقدية.

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