90.2 مليون درهم صافي شراء الأجانب من الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات أمس، حيث أغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع بنسبة 0.33% ليضيف إلى مكاسبه 1.48 مليار درهم، ولتصل القيمة السوقية إلى مستوى جديد فوق 730.39 مليار درهم، وفي المقابل أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض بنسبة 0.17% بعد أن خسرت القيمة السوقية نحو 6.69 مليار درهم لتصل إلى 2.871 تريليون درهم.

واستقطبت الأسواق في أبوظبي ودبي سيولة قدرها 1.323 مليار درهم في ظل زيادة عمليات شراء الأجانب والمؤسسات المالية في كلا السوقين، ولتكون المحصلة صافي شراء بقيمة 90.16 مليون و57 مليون درهم على التوالي.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على انخفاض بمقدار 16.63 نقطة وبنسبة 0.17% عند مستوى 9410.38 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.026 مليار درهم، شملت ما يزيد على 309.844 مليون سهم عبر 16268 صفقة. وارتفعت أسهم 30 شركة من أصل 69 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 30 شركة، وبقيت أسهم 9 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 204.71 مليون درهم، وتلاه سهم «الدار العقارية» بقيمة 117.2 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 89.8 مليون درهم. وجاء سهم «دانة غاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 91.45 مليون سهم، وتلاه سهم «اشراق للاستثمار» بتداول 52.95 مليون سهم، ثم «الدار العقارية» بنحو 22.96 مليون سهم.

وتباين أداء الأسهم النشطة، أمس، حيث انخفضت «ملتيبلاي» بنسبة 1.89% إلى 2.59 درهم، و«ألفا ظبي القابضة» بنسبة 0.36% إلى 16.6 درهم، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.37% إلى 399.5 درهم وكذلك «فينكس كروب» بنسبة 1.88% ليغلق عند 2.09 درهم، و«بيور هيلث» بنسبة 2.29% ليغلق عند 27.86 درهم، وفي المقابل ارتفعت أسهم نشطة أخرى ومنها «إشراق للاستثمار» بنسبة 1.44% إلى 0.282 درهم، و«دانة غاز» بنسبة 2.27% ليغلق عند 0.632 درهم، و«الدار العقارية» بنسبة 2.39% ليغلق عند 5.15 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 341.333 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 295.891 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 45.44 مليون درهم كمحصلة «شراء». وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 3.54 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 20.18 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بصافي بقيمة 21.7 مليون درهم.

سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بمقدار 14.18 نقطة وبنسبة 0.33% عند مستوى 4272.96 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 22 شركة، مقابل انخفاض أسهم 13 شركة وثبات أسهم 4 شركات من بين 39 شركة متداولة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 297.27 مليون درهم، بعد التعامل على 166.45 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7564 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 58.1 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 43.77 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 31 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 28.48 مليون سهم، وتلاه «تكافل الإمارات » بتداول 25.14 مليون سهم، ثم «الفردوس القابضة» بتداول 16.91 مليون سهم.

وحققت الأسهم النشطة ارتفاعات جيدة أمس، حيث تضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً أسهم «تكافل الإمارات» بنسبة 14.98% عند 0.514 درهم، «الفردوس القابضة» بنسبة 9.96% ليغلق عند سعر 0.298 درهم، و«الخليج للملاحة القابضة» بنسبة 3.56% عند 6.4 درهم، وكذا« سلامة للتأمين» بنسبة 3% ليغلق عند 0.412 درهم، و« أملاك للتمويل» بنسبة 2.7% ليغلق عند 0.781 درهم، وأيضاً «إعمار العقارية» بنسبة 0.24% ليغلق عند سعر 8.2 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 2.33% عند 7.88 درهم.

وفي المقابل انخفضت أسعار أسهم نشطة أمس، ومنها «الاتحاد العقارية» بنسبة 4.45% عند 0.3 درهم، وكذا «الإثمار القابضة» بنسبة 2% عند 0.195 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.91% عند 6.47 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 142.114 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 97.38 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 44.72 مليون درهم كمحصلة «شراء».

تعاملات المؤسسات

زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 881.13 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 849.368 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 31.76 مليون درهم. وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 25.29 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 182.086 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 156.79 مليون درهم.