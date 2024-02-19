«مطار دبي» يتوقع استقبال 97 مليون مسافر في 2026

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، أن النمو القوي الذي سجله مطار دبي في أعداد المسافرين خلال العام 2023 يترجم المكانة الكبيرة التي يمتع بها بين أكبر محاور الربط الجوي العالمية والجاذبية التي تمتع بها دبي كوجهة سياحية مفضلة على خريطة السياحة الدولية.

وقال في مؤتمر صحفي أمس، عن طريق تقنية الفيديو، بمناسبة الإعلان عن نتائج المطار في 2023، إنه سجل 87 مليون مسافر في مطار دبي الدولي، بنمو بنسبة 32% تقريباً عن العام 2023، وتجاوز مستويات العام 2019، وإن التوقعات للسنوات الثلاث المقبلة تحمل مؤشرات إيجابية للغاية، مع توقع أن يستقبل المطار 88.8 مليون مسافر هذا العام، لترتفع إلى 93 مليون مسافر في 2025، ثم 97 مليون مسافر في 2026، موضحاً أن هذه التوقعات الأولية ترتبط بعوامل أداء الأسواق، ونأمل تسجيل أرقام أفضل، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمطار ستصل إلى نحو 120 مليون مسافر في 2032.

وأشار الجوكر إلى أن مطار دبي الدولي استقطب خلال العام الماضي 10 شركات طيران جديدة، إضافة إلى استئناف رحلات ناقلتين، مما ساهم في تعزيز التعافي في أعداد المسافرين وزيادة أعداد الرحلات في المطار، متوقعاً البدء في تحويل عدد من رحلات شركات الطيران للعمل من مطار آل مكتوم الدولي «دبي ورلد سنترال» بنهاية العام 2024، لافتاً إلى أن هنالك مناقشات لتعزيز الشحن الجوي في المطار أيضاً.

وأشار الجوكر إلى أن 21 مليون مسافر استخدموا البوابات الذكية في مطار دبي الدولي، موضحاً أن خططاً لزيادة عدد البوابات من 127 إلى 150 بوابة، حيث تتطلع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إلى زيادة نسبة استخدام البوابات الذكية من قبل المسافرين إلى نحو 80%.

تنسيق متواصل

قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي» إن عدد مسافري الترانزيت يشكلون 45% من إجمالي أعداد المسافرين في الفترة الحالية، مشيراً إلى التعاون والتنسيق المتواصل مع الشركاء والناقلات لجذب مسافري الترانزيت إلى دبي. وعلى صعيد التطويرات في المطار، قال الجوكر إنه تم الإعلان عن خطط لتنفيذ تجديدات في مطار دبي الدولي، وتشمل تحسينات على مباني المسافرين، وزيادة مساحات التنقل في المطار، وزيادة عدد مكاتب تسجيل الوصول لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وأشار الجوكر إلى أهمية التاكسي الجوي، كوسيلة إضافية للتنقل في دبي في السنوات القليلة المقبلة، لافتاً إلى أنه تم الإعلان عن خطط لتنفيذ 4 محطات للتاكسي الجوي في المدينة، حيث ستقام واحدة من المحطات بالقرب من مطار دبي الدولي، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، موضحاً أن محطة التاكسي الجوي بالقرب من مطار دبي الدولي ستكون وسيلة تنقل إضافية للمسافرين من وإلى المطار.