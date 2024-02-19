حمدان بن محمد: نعتز بثقة العالم ونعد بمستويات جديدة من التميز

دبي (الاتحاد)

شهد مطار دبي الدولي (DXB) عاماً استثنائياً حافلاً بالإنجازات، باستقبال 87 مليون ضيف خلال العام الماضي، متجاوزاً التوقعات السنوية، ومستويات حركة المسافرين لما قبل الجائحة العالمية، إذ يُمثّل هذا الأداء المتميز إنجازاً تاريخياً يُسجل أسرع تعافٍ لمطار رئيسي على مستوى العالم، ويأتي تأكيداً لمكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع السفر والسياحة ويرسّخ موقع مطار دبي الدولي كمحور رئيس لحركة المسافرين الدولية.

وفي هذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال العام الماضي شهادة واضحة على مواصلة النجاح في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وترجمة توجيهات سموه إلى المزيد من فرص النمو ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية ومن أهمها قطاع النقل الجوي، بما له من تأثير مباشر على كافة القطاعات الأخرى، لدوره في ربط أقطار العالم وبلدانه وتسهيل حركة الأفراد والبضائع على حد سواء.

وثمّن سموه الجهود الكبيرة التي تقف وراء هذا الإنجاز الجديد بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بما يجعل دبي شريكاً فاعلاً في تعزيز قدرات السفر والطيران حول العالم، وإعادة تعريف معايير الجودة في هذا القطاع الحيوي.

ولفت سمو ولي عهد دبي إلى ما تعنيه هذه النتائج من تأكيد لقدرة دبي على تجاوز كافة التحديات، مهما كان حجمها ونطاق تأثيرها، وقال سموه: «هذا الأداء الاستثنائي يؤكد التنامي المستمر لمكانة دبي كإحدى أكثر الوجهات المفضلة للسفر والسياحة ومباشرة الأعمال ويعكس دورها المحوري في ربط العالم شرقه بغربه، شماله بجنوبه.. من أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 تعزيز مكانتها كإحدى أفضل ثلاث مدن في العالم للسياحة والأعمال خلال العقد المقبل.. والأرقام تؤكد أننا نقترب بسرعة من تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي».

وختم سموه بقوله: «هذا النجاح ثمرة استثمار واعٍ قاده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مدار سنوات عززت خلالها دبي مكانتها في عالم السفر بمعايير جديدة في جودة خدمة المسافرين... نعتز بثقة العالم في قدراتنا ولا نعد فقط بالحفاظ على المستوى الراقي لخدمة للمسافرين، بل تجاوز توقعاتهم إلى مستويات جديدة من التميز».

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «ينتابني شعورٌ رائع بالفخر بجميع العاملين بمطار دبي الدولي لتفانيهم وسعيهم الدؤوب نحو التميز، الأمر الذي قادنا إلى تحقيق إنجازات استثنائية وكسر العديد من الأرقام القياسية. كان عام 2023 عاماً استثنائياً، وشهادة حية على التزامنا الراسخ بروح الابتكار والحفاظ على أعلى درجات الكفاءة وتقديم تجربة مميزة لضيوفنا. وقد انعكس ذلك في تحقيق أعلى درجات المشاركة الداخلية، ما يبرز التزامنا بتعزيز ثقافة التعاون، إذ تبقى كل مشاركة محل تقدير حقيقي مع تمكين كل موظف من إظهار كامل قدراته ومهاراته وتوظيفها بالأسلوب الأمثل. كما أود أن أعرب عن امتناني لفريقنا المتفاني الذي يُمثل القلب النابض لمؤسستنا، ولشركائنا الاستراتيجيين الذين كان لتعاونهم المستمر دور أساسي في تحقيق هذه الإنجازات».

وأضاف غريفيث: «نتطلع إلى المستقبل من خلال تجديد التزامنا بتعزيز تجربة المطار لجميع ضيوفنا، ونؤكد على ذلك من خلال إطلاق مشروع هام لتوسعة وتجديد المرافق في مطار دبي الدولي بهدف تطوير البنية التحتية للمطار لمواكبة النمو المستقبلي المتوقع في الطلب على السفر، والحفاظ على مكانة مطار دبي الدولي كمحور عالمي رائد للسفر، حيث يعتبر مرجعاً في رسم تجارب السفر ومعياراً للتميز في قطاع الطيران».

وشهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد الضيوف المسافرين خلال عام 2023، حيث وصل إجمالي عدد المسافرين إلى 86.994.365 مليون مسافر، بزيادة سنوية بلغت 31.7%، متجاوزاً أعداد المسافرين المُسجلة عام 2019 (86.4 مليون). وجاءت هذه الأرقام مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي الذي شهده النصف الثاني والذي وصل عدد المسافرين خلاله إلى 45.4 مليون مسافر.

ووصل عدد المسافرين في الربع الأخير من العام الماضي إلى 22.4 مليون مسافر، وبنمو قدره 13.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، بينما حافظ الربع الثالث على مكانته باعتباره الأكثر ازدحاماً العام الماضي مع 23 مليون مسافر ليكون الربع الأكثر ازدحاماً في أعداد المسافرين منذ عام 2019. وكان شهر ديسمبر الشهر الأكثر ازدحاماً في الربع الأخير مع 7.8 مليون مسافر، بينما كان أغسطس الأكثر ازدحاماً خلال العام الماضي مسجلاً 7.9 مليون مسافر.