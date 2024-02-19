48 مليار درهم أرباح 8 شركات طاقة بأبوظبي بنمو %13

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفعت أرباح 8 شركات طاقة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ضمن قطاعات الطاقة، والمرافق، والمواد الأساسية، والصناعة إلى 48.1 مليار درهم العام الماضي، مقابل 42.5 مليار درهم خلال 2022، بنمو 13%.

وبلغت أرباح 6 شركات تابعة لـ «أدنوك»، وهي «أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، و«أدنوك للغاز»، ضمن قطاع الطاقة، بالإضافة إلى «فرتيجلوب» و«بروج» والمدرجتين ضمن قطاع المواد الأساسية، و«أدنوك للإمداد والخدمات» المدرجة بقطاع الصناعة، إلى 30.8 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 33.8 مليار خلال 2022.

كما ارتفعت أرباح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، والمدرجة ضمن قطاع المرافق، إلى 16.7 مليار درهم، مقابل 8.1 مليار درهم عام 2022، فيما سجلت شركة «دانة غاز»، المدرجة في سوق أبوظبي المالي بقطاع الطاقة، صافي أرباح بقيمة 586 مليون درهم.

وكشفت شركات «أدنوك» الست المدرجة عن توزيعات نقدية عن عام 2023 تصل إلى 24.3 مليار درهم، فيما يصل إجمالي توزيعات الأرباح لشركة «طاقة» إلى 4.4 مليار درهم.

طاقة

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، أمس، نتائجها المالية للعام 2023، مسجلة صافي دخل بلغ 16.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.6 مليار درهم، مقارنة مع عام 2022.

ونتجت الزيادة بشكل أساسي عن المكاسب المحقّقة لمرة واحدة بقيمة 10.8 مليار درهم، نتيجة الاستحواذ على حصّة 5% في شركة «أدنوك للغاز»، التي قابلها جزئياً احتساب ضرائب مؤجلة لمرة واحدة بقيمة 1.1 مليار درهم تتعلق بضريبة الدخل على الشركات في دولة الإمارات، والتي تم فرضها اعتباراً من الأول من يناير 2024.

وبعد الموافقة على النتائج المالية، اقترح مجلس إدارة «طاقة» توزيع أرباح نقدية نهائية بواقع فلسين لكلّ سهم (نحو 2.2 مليار درهم)، تتضمن أرباحاً متغيرة بواقع 0.7 فلس للسهم (0.8 مليار درهم)، وهي الدفعة الرابعة والأخيرة من توزيعات الأرباح المقررة للسنة المالية 2023، والتي يصل معها إجمالي توزيعات الأرباح إلى 3.95 فلس للسهم بإجمالي نحو 4.4 مليار درهم.

«أدنوك للتوزيع»

وحققت «أدنوك للتوزيع»، نمواً في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.6% على أساس سنوي لتتخطى حاجز المليار دولار (3.68 مليار درهم) في 2023. وبلغ صافي الربح السنوي 2.6 مليار درهم في عام 2023 مقارنة مع 2.7 مليار درهم تم تحقيقها في عام 2022، وفي الربع الرابع، حققت الشركة نمواً قوياً في صافي الربح 61.3% إلى 677.1 مليون درهم، مقابل 419.8 مليون درهم في الربع المقابل من 2022.

وبناء على سياسة الشركة لتوزيعات الأرباح، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار«1.285 مليار درهم»، عن النصف الثاني من عام 2023، حيث يتوقع أن يصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للعام المالي 2023 إلى 700 مليون دولار «2.57 مليار درهم».

الإمداد والخدمات

وحققت «أدنوك للإمداد والخدمات»، على أساس سنوي، صافي أرباح بقيمة 2.27 مليار درهم (620 مليون دولار)، ويُمثل ذلك زيادة بنسبة 138% على أساس سنوي، مقارنة بصافي ربح قدره 959 مليون درهم (261 مليون دولار) في عام 2022.

وبلغت إيرادات الشركة10.11 مليار درهم (2.75 مليار دولار) في عام 2023، مسجّلةً زيادة بنسبة 41% مقارنة بعام 2022.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 477 مليون درهم (130 مليون دولار)، أي ما يعادل 6.45 فلس للسهم الواحد، عن النصف الثاني من عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إجمالي توزيعات الأرباح للربع الثاني والنصف الثاني من عام 2023 إلى 716 مليون درهم (195 مليون دولار).

«أدنوك للحفر»

أعلنت شركة «أدنوك للحفر» إيرادات قوية في عام 2023 تجاوزت 3.05 مليار دولار (11.2 مليار درهم)، بزيادة 14% على أساس سنوي. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام 20% إلى 1.48 مليار دولار (5.5 مليار درهم) مع هامش يعد رائداً على مستوى قطاع أعمال الحفر بلغ 49%، وارتفع صافي الربح للعام 29% إلى 1.03 مليار دولار (3.8 مليار درهم) بهامش 34%. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 358 مليون دولار (8.22 فلس للسهم) بنمو 5% على أساس سنوي مقارنة بـ 2022، ليصل إجمالي توزيع الأرباح لعام 2023 إلى 717 مليون دولار (2.6 مليار درهم) أي 16.45 فلس للسهم.

«أدنوك للغاز»

سجلت «أدنوك للغاز» زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي في صافي الدخل للربع الرابع من عام 2023 لتصل إلى 1.35 مليار دولار (4.9 مليار درهم)، وحققت الشركة أداءً قوياً لعام 2023، بإيرادات بلغت 22.7 مليار دولار (83.4 مليار درهم)، وصافي دخل بلغ 4.7 مليار دولار (17.2 مليار درهم) متجاوزاً توقعات السوق. ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية للعام بأكمله بقيمة 3.25 مليار دولار (11.9 مليار درهم) للسنة المالية 2023.

«بروج»

سجلت «بروج بي أل سي» نمواً في صافي الأرباح بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 1.05 مليار درهم «288 مليون دولار»، ليصل إجمالي صافي أرباحها خلال العام الماضي إلى 3.6 مليار درهم «مليار دولار».

وواصلت الشركة زخم أدائها القوي، حيث حققت زيادةً بنسبة 2% على أساس ربع سنوي في صافي الأرباح خلال الربع الأخير لعام 2023، وتعتبر هذه الزيادة هي الثالثة على التوالي في الأرباح الفصلية للشركة. كما أعلنت عن تخصيص توزيعات نقدية بقيمة 4.8 مليار درهم لعام 2024.

«فيرتيغلوب»

بلغت إيرادات «فيرتيغلوب»، الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» وشركة «أو سي آي جلوبال» 2.41 مليار دولار لعام 2023، وسجلت أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة تتخطى المليار دولار على التوالي. كما بلغ صافي الربح المعدل 363 مليون دولار. وصادق مجلس إدارة شركة فيرتيغلوب، على توزيعات أرباح النصف الثاني من عام 2023 بقيمة 200 مليون دولار، أي ما يعادل 9 فلوس/سهم، وسيتم تقديم مقترح توزيعات الأرباح إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم الذي سينعقد في أبريل 2024، مما يعني توزيع أرباح سنوية بقيمة 475 مليون دولار (1.75 مليار درهم)

«دانة غاز»

سجلت «دانة غاز»، خلال عام 2023، صافي أرباح بقيمة 586 مليون درهم (160 مليون دولار) بانخفاض نسبته 12 بالمئة، مقارنة بـ667 مليون درهم (182 مليون دولار) خلال عام 2022.