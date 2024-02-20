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اقتصاد

92% ارتفاع صادرات الذهب السويسري خلال يناير الماضي

92% ارتفاع صادرات الذهب السويسري خلال يناير الماضي
20 فبراير 2024 12:47

زيوريخ (د ب ا)

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ارتفعت صادرات الذهب السويسرية إلى 207 أطنان في يناير الماضي، مقارنة بـ 107.9 طن خلال ديسمبر الماضي، في ظل ارتفاع الصادرات إلى الصين وهونج كونج، وذلك وفقاً لبيانات إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية. 
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البيانات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لإدارة الجمارك جاء فيها أن الصادرات إلى الهند ارتفعت بنسبة 73% لتصل إلى 14 طناً، كما ارتفعت الصادرات إلى الصين بأكثر من النصف لتصل إلى 77.8 طن. وتراجعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بواقع الثلثين، كما انخفضت إلى الولايات المتحدة، بواقع النصف. وارتفعت الصادرات إلى هونج كونج بنحو سبعة أضعاف لتصل إلى 44.6 طن. 

الذهب
سويسرا
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