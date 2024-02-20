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اقتصاد

269.8 مليون طن من الهيدروكربونات إنتاج «روسنفت» الروسية في 2023

269.8 مليون طن من الهيدروكربونات إنتاج «روسنفت» الروسية في 2023
20 فبراير 2024 12:53

موسكو (د ب أ)

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أعلنت شركة النفط والغاز الروسية الكبرى «روسنفت» إنتاج 269.8 مليون طن من الهيدروكربونات في عام 2023، حيث بلغ إنتاج الهيدروكربونات السائلة 193.6 مليون طن. وقالت روسنفت إن إجمالي إنتاج الغاز، باستثناء الغاز المخصص لاحتياجات العمليات، بلغ 92.7 مليار متر مكعب في الفترة المشمولة بالتقرير، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.
وفي عام 2022، زادت شركة النفط الروسية الكبرى من إنتاج الهيدروكربونات بنسبة 2.3%، ليصل إلى 5.1 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، في حين بلغ إنتاج الغاز 74.4 مليار متر مكعب.
وأضافت الشركة أنه تم اكتشاف مستودعين، و133 من تجمعات النفط والغاز في عام 2023.

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