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اقتصاد

مجموعة "NMDC " تشارك في معرض مصر للطاقة 2024

مجموعة "NMDC " تشارك في معرض مصر للطاقة 2024
20 فبراير 2024 14:12

 تشارك مجموعة "NMDC"، المتخصصة عالمياً في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحري، في معرض مصر للطاقة 2024، أكبر مؤتمر ومعرض في مجال الطاقة على مستوى مصر وشمال أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط.

ويشكل المعرض "الذي انطلقت فعاليته أمس وتستمر 3 أيام في مركز مصر للمعارض الدولية"، منصة رئيسية للرواد والمبتكرين لاستعراض أحدث المشاريع والتطورات التي يشهدها القطاع ضمن كامل سلاسل الإمداد والقيمة.

وتسلط المجموعة، خلال مشاركتها في المعرض، الضوء على خبراتها الواسعة في تنفيذ عدد من المشاريع النوعية في قطاعي الطاقة والتجريف، بما يشمل مساهمتها الكبيرة في مشروع ازدواج قناة السويس، الذي يهدف إلى تسهيل التجارة البحرية العالمية.

كما تستعرض المجموعة نماذج مصغرة لسفينتي "دي إل إس 4200" و"غشا" اللتين تجسدان مستوى الريادة التكنولوجية التي وصلت إليها المجموعة وحرصها الدائم على مواصلة التميز، حيث سيتم تعريف الزوار بهيكلية السفينتين ووظائفهما المختلفة.

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وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة "NMDC""، بهذه المناسبة، إن المشاركة في معرض مصر للطاقة، تتيح لهم فرصة استثنائية لتسليط الضوء على جهود المجموعة المستمرة في إعادة صياغة المشهد ضمن قطاعي الطاقة والهندسة البحرية من خلال الابتكار والخبرة المتراكمة والتواجد العالمي.

وأعرب عن تطلعه إلى تبادل الرؤى مع القادة البارزين في القطاع خلال الحدث حول أهم التوجهات الراهنة التي ترسم معالم مستقبل قطاع الطاقة، لافتا إلى أن المجموعة تعرض تجاربها والتقدم التكنولوجي الذي حققته لمواكبة الابتكارات المستمرة والتحديات المتغيرة التي يواجهها هذا القطاع.

وأشار إلى أن المجموعة قد وضعت خططًا طموحة للتوسع في أسواق جديدة، مع التركيز بشكل خاص على مبادرات الطاقة النظيفة، مضيفاً أنها ستناقش خلال مشاركتها في المعرض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة نحو تحقيق الحياد المناخي، انطلاقاً من رؤيتها التي تُعلي شأن الفرص الهادفة إلى إزالة الكربون وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع”.

ويعود نجاح مجموعة "NMDC" المتخصصة عالمياً في مجال الهندسة والتجريف البحري والتوريد والإنشاء إلى أسطولها وتقنياتها المتطورة، وإلى مهارات وتفاني كوادرها الذين يديرون ببراعة أعقد المشاريع، إضافة إلى حرصها الدائم على توفير بيئة عمل محفزة للابتكار والتعاون والتحسين المستمر.

المصدر: وام
مصر
الطاقة
الإمارات
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