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اقتصاد

«كابيتال وان» تعتزم الاستحواذ على «ديسكفر فاينانشال سيرفسيز» مقابل 35.3 مليار دولار

«كابيتال وان» تعتزم الاستحواذ على «ديسكفر فاينانشال سيرفسيز» مقابل 35.3 مليار دولار
20 فبراير 2024 13:42


نيويورك (د ب أ) 
 وافقت شركة الخدمات المالية الأميركية «كابيتال وان فاينانشال كورب» على شراء منافستها «ديسكفر فاينانشال سيرفيسز» مقابل 35.3 مليار دولار تسدد في صورة أسهم بالكامل. ووفقاً لشروط الاتفاق سيحصل مساهمو ديسكفر على 1.0192 سهماً من أسهم كابيتال وان، مقابل كل سهم من أسهم من أسهم شركتهم، وهو ما يعني تقييم سعر سهم ديسكفر بأكثر من سعره في البورصة، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وكان 110.49 دولار، بنسبة 26.6%. 
وعند إتمام الصفقة سيمتلك مساهمو كابيتال وان 60% من أسهم الكيان الجديد، في حين سيمتلك مساهمو ديسكفر 40% منها. 
وتتوقع «كابيتال وان» أن تحقق هذه الصفقة وفراً في النفقات بنحو 1.5 مليار دولار في عام 2027، كما تتوقع أن تؤدي إلى زيادة الأرباح المعدلة للسهم الواحد بأكثر 15% في 2027، ومن المنتظر إتمام الصفقة في أواخر العام الحالي، أو أوائل العام المقبل، بعد استكمال بعض الشروط، بما في ذلك الحصول على موافقة السلطات الرقابية وموافقة مساهمي الشركتين. 

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