«الأوراق المالية» تمنح «بارجيل جيوجيت» ترخيص إدارة صناديق الاستثمار

أبوظبي (الاتحاد)

منحت هيئة الأوراق المالية والسلع، ترخيص إدارة صناديق الاستثمار لشركة «بارجيل جيوجيت»، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً لإدارة الصناديق.

وقال معالي الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بارجيل جيوجيت، إن دولة الإمارات تتقدم بسرعة في قطاعات مثل التكنولوجيا، والرقمنة، وانتقال الطاقة، ونقل الأعمال إلى الخارج على المستوى العالمي والحوكمة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، إنه تماشياً مع هذه المبادرات، بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع إصلاحاً تنظيمياً كبيراً من خلال تقديم هياكل صناديق جديدة مختلفة مثل الصناديق الشاملة، والصناديق العائلية، والصناديق البيئية والاجتماعية والحوكمة، والصناديق العقارية، وصناديق استثمار السلع، مؤكداً أن هذه التنظيمات مكنت الشركة من إطلاق صناديق جديدة، والمساهمة في تطوير صناعة إدارة الصناديق المحلية، حيث تسعى الشركة لأن تلعب دوراً حيوياً في تعزيز مكانة دولة الإمارات كقوة مالية.

وأوضح القاسمي، أن بارجيل جيوجيت تأسست في عام 2001، كشركة متخصصة لمساعدة المقيمين في دولة الإمارات على إدارة استثماراتهم المالية عبر فئات أصول متعددة، بما في ذلك الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة وغيرها، حيث توفر الشركة إمكانية الوصول إلى خيارات الاستثمار في الأسواق العالمية والهندية لعملائها الذين يتجاوز عددهم 50 ألف عميل، من خلال التوجيه المهني والخدمات الشخصية.

ومن جهته أعلن سي جي جورج، المدير الإداري لشركة جيوجيت، الهند، إن الشركة في وضع جيد لإطلاق مجموعة من الصناديق في دولة الإمارات، لتلبية احتياجات مجتمع الاستثمار بأكمله في دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل القريب. وقال إنه مع افتتاح مكتب جيوجيت للخدمات المالية المحدودة في مدينة «غوجارات التكنولوجية المالية الدولية»، ولاية غوجارات، الهند - المركز المالي الخارجي الناشئ، ستقدم بارجيل جيوجيت مجموعة من الخدمات المالية وفتح الأبواب أمام التعاون والشراكات الدولية للمستثمرين، كاشفاً استعداد «بارجيل جيوجيت» لإطلاق أنواع متنوعة من الصناديق لتناسب الرغبة الاستثمارية المتعددة لفئات المستثمرين المتنوعة مثل صناديق الأسهم وصناديق الدين والصناديق العقارية وغيرها الكثير، بناءً على الطلب المتزايد والاحتياجات الاستثمارية للسوق، كما تحرص على الدخول في صناديق مكافأة نهاية الخدمة، التي أعلنت عنها مؤخراً وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وبدوره أكد السيد شمس الدين، مدير شركة بارجيل جيوجيت، توافر فرص للمستثمرين للاستفادة من النمو في كل من دولة الإمارات وكذلك الأسواق العالمية، حيث إن الهند تسير على الطريق الصحيح لتصبح اقتصاداً بقيمة 5 تريليونات دولار، مشيراً إلى أن صندوق بارجيل جيوجيت الذي يركز على الهند، يحمل إمكانات كبيرة للمستثمرين من هذه المنطقة.

وأكد كريشنان، الرئيس التنفيذي لشركة بارجيل جيوجيت، إنه في الوقت الذي تبدأ فيه الشركة تقديم الخدمات المالية من خلال صناديق الاستثمار المحلية، سيمتد نطاق وصولها إلى جمهور أكبر بكثير، وبهدف أن تصبح الجسر الرائد في رحلة بناء الثروات الخاصة بالعملاء. وذكر أن الشركة وفرت فريقاً ماهراً ومحترفاً لإدارة الصناديق، إلى جانب فريق داخلي مخصص للبحث وتتبع وتقييم مؤشرات الاقتصاد الكلي وأسواق رأس المال والقطاعات المالية، منوهاً بأن الشركة استخدمت عمليات قوية لإدارة المخاطر وتلتزم بهيكل إدارة استثمار متعدد الطبقات يشمل الاستشارات وصنع القرار، والتنفيذ، ومحاسبة الصناديق، والرقابة. وأوضح كريشان، أن عمليات الإطلاق القادمة للشركة ستمتد لتستهدف أسواقاً عالمية متنوعة مثل آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، لافتاً إلى أن «بارجيل جيوجيت» تستهدف من خلال هذه المبادرات قيادة الطريق في توجيه الاستثمارات إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك دولة الإمارات، مع التركيز على الاستثمارات عالية الجودة التي تحقق عوائد مجزية للمستثمرين.