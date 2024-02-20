"أبوظبي الإسلامي" يطلق مركزاً للمدفوعات

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن الإطلاق الناجح لمنصة مركز المدفوعات المتطورة التي تتيح للمتعاملين إجراء تحويلاتهم بطريقة سريعة وفعالة بالتعاون مع شركة حلول الدفع الفورية "بروجرس سوفت"، لتسهيل تكامل الخدمات وتسريع التحويلات المالية عبر الحدود.

وبواسطة منصة الدفع الجديدة، يمكن للمتعاملين الآن معالجة المدفوعات بسلاسة. وتعيد المنصة تعريف سرعة وأمان وكفاءة خدمات الدفع التي يقدمها المصرف على مستوى قنواته المتنوعة وشبكات الطرف الثالث.

ويؤكد مصرف أبوظبي الإسلامي التزامه بتعزيز الابتكار وتجاوز توقعات المتعاملين، من خلال تقديم أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة، ومن بينها "مركز المدفوعات" التابع لشركة بروجرس سوف، والذي يعد نقلة نوعية في مستوى قدرات المصرف التقنية وتسهيل عملية الانتقال السلس من أنظمة الدفع القديمة إلى هذه المنصة المتقدمة.

وقال فرناندو بلازا لوبيز، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي: "يأتي الإطلاق الناجح لمنصة مركز المدفوعات متزامناً مع تركيز المصرف على قيادة مفهوم "الحلول الرقمية أولاً" على مستوى جميع عملياتنا. وستعمل هذه المنصة الجديدة والمتقدمة على تحويل الطريقة التي تعمل بها خدمات المدفوعات في المصرف في جميع المجالات. وتماشيًا مع التزامنا بتحقيق التميز الرقمي لمتعاملينا، سنواصل في مصرف أبوظبي الإسلامي، تطوير قدراتنا الرقمية لتقديم حلول مخصصة لجميع الأطراف المعنية".

وتتوافق منصة مركز المدفوعات مع رؤية مصرف أبوظبي الإسلامي الرامية إلى توسيع الخدمات الرقمية ضمن الواجهة الأمامية، بالإضافة إلى قنوات الدفع العالمية ضمن أنظمته الخلفية. ومن خلال ما تقدمه هذه المنصة من ميزات متقدمة وقابلة للتطوير، يكتسب مصرف أبوظبي الإسلامي أيضاً المزيد من المرونة اللازمة للتكيف بسهولة مع مختلف توجهات السوق، ما يتيح له تقديم خدمات مدفوعات إضافية بأقل قدر من التعطل لأنظمته الخلفية.

وستعمل هذه البنية التحتية القوية والقابلة للتطوير للمدفوعات على ترسيخ مكانة المصرف كمؤسسة مالية رائدة على ساحة قطاع الخدمات المصرفية الرقمية، فضلاً عن تمهيد الطريق لتنفيذ استراتيجيته الطموحة لتحقيق المزيد من النمو في دولة الإمارات وخارجها.

و قال، ميشيل وكيلة الرئيس التنفيذي لشركة بروجرس سوفت: "يمثل هذا الإطلاق الناجح تتويجًا لرؤية مشتركة تجمعنا بمصرف أبوظبي الإسلامي، فقد أطلقنا معاً منصة تحويلية لا تعالج متطلبات اليوم وحسب، بل تتوقع أيضاً احتياجات الغد، ما يعزز التزامنا المشترك بتعزيز مستوى التميز في الخدمات المصرفية".