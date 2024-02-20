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اقتصاد

رامز أبو زيد رئيساً تنفيذياً للاتحاد للتأمين

رامز أبو زيد رئيساً تنفيذياً للاتحاد للتأمين
20 فبراير 2024 14:27

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت شركة الاتحاد للتأمين تعيين رامز أبو زيد رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة، اعتباراً من 15 فبراير 2024، وذلك بهدف العمل على دفع عجلة النمو الاستراتيجي للشركة. 
يحظى أبو زيد بخبرة طويلة في مجال التأمين تزيد على ثلاثة عقود، ولقد انضم إلى الاتحاد للتأمين في شهر يوليو 2023 كعضو مجلس إدارة وتم تعيينه لاحقاً رئيساً تنفيذياً بالوكالة في 1 ديسمبر 2023. 
وقال أبو زيد: «يشرفني تعييني رئيساً تنفيذياً لشركة الاتحاد للتأمين وبالتعاون مع فريق الاتحاد الذي يتمتع بكفاءات كبيرة، فأنا واثق من قدرتنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية والاستفادة من الفرص الجديدة، وإنني أتطلع إلى تحقيق إنجازات مهمة في رحلة نمو الشركة».  
ستكون خبرة رامز ذات فائدة كبيرة في دفع عجلة التغيير وبناء فريق عمل أقوى بالشركة، كما يعتبر من أشد المؤيدين لتسريع التحول الرقمي، ورفع مستوى وتحسين تجربة العملاء، وتنويع أعمال التأمين. 
وقامت شركة «إيه ام بست» مؤخراً بتعديل النظرة المستقبلية للاتحاد للتأمين إلى حالة مستقرة، مما يعكس التحسينات في وضع الملاءة المالية التنظيمية للشركة، ويعكس التصنيف الائتماني قوة ميزانية الشركة، والتي تقيمها «إيه ام بست» بأنها قوية، بالإضافة إلى كفاءة أدائها التشغيلي وفعالية نظام إدارة مخاطر المؤسسة الهامشية.

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