«حديد الإمارات أركان» تتعاون مع «ماجسورت» الفلنلدية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «حديد الإمارات أركان»، تعاونها الاستراتيجي مع شركة ماجسورت الفنلندية بهدف تنفيذ مبادرة مبتكرة لإزالة الكربون في مصنع الأسمنت التابع لها في مدينة العين.

وتأتي هذه الشراكة التي تم الإعلان عنها، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا صناعة الأسمنت في إمارة دبي، بهدف تعزيز الاستدامة في مصنع العين للأسمنت، بما يتماشى مع أهداف مجموعة حديد الإمارات أركان لإزالة الكربون، فضلاً عن تمهيد الطريق لنهج تحويلي لإنتاج الأسمنت الأخضر في المنطقة.وسيساهم هذا التعاون في إطلاق أول مشروع تجريبي صناعي واسع النطاق في مصنع العين للأسمنت، والذي يستهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 15% من خلال استخدام حلول شركة ماجسورت الخاصة لمعالجة خبث الحديد (مخلفات صلبة تنتج عند صهر الحديد)، مع تقليل استهلاك الحجر الجيري والطاقة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تعد حديد الإمارات أركان من الشركات الصناعية الرائدة في مجال ابتكار وتبني الحلول الخضراء التي تساعد على إزالة الكربون من سلسلة القيمة في القطاع. ويؤكد هذا المشروع الدور المحوري الذي تلعبه حديد الإمارات أركان في مجال إزالة الكربون من قطاع الأسمنت، بما يتماشى مع أهداف مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP28) في دبي ديسمبر الماضي والتزامها باستراتيجية الإمارات للحياد المناخي الرامية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وستعمل وحدتا الأعمال (الصلب ومواد البناء) على التعاون فيما بينهما، للمساهمة في تحقيق الممارسات المستدامة على مستوى الصناعة من خلال معالجة خبث الحديد الذي تنتجه شركة حديد الإمارات، واستخدامه في مصنع العين للأسمنت، ما يعد مثالاً استثنائياً لتحقيق الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال هوغو لوسادا، الرئيس التنفيذي لشركة مواد البناء، إحدى الشركات التابعة لمجموعة حديد الإمارات أركان: «يجسد تعاوننا مع شركة ماجسورت التزامنا الكبير بتعزيز أجندة إزالة الكربون على مستوى صناعة الأسمنت، ما سيدعمنا بشكل أكبر لتحقيق أهداف المجموعة في هذا المجال. ويهدف هذا المشروع التجريبي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تحقيق أهداف إزالة الكربون من مصنع العين للأسمنت بحلول عام 2026 بدل الهدف المحدد وهو العام 2030، ما يعزز من مكانة مجموعة حديد الإمارات أركان شركة رائدة ومستدامة في الصناعة».

ومن جهته، قال كالي راسينماكي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجسورت: «نحن متحمسون لهذه الشراكة مع مجموعة حديد الإمارات أركان، والتي تشاركنا نفس الرؤية لمستقبل إنتاج الأسمنت والصلب. ونحن سعداء بسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ إجراءات ملموسة تهدف إلى إزالة الكربون من صناعة الأسمنت، حيث ستركز شركة ماجسورت على الاستفادة الشاملة لخبث الحديد من خلال زيادة استخلاص المعادن، فضلاً عن إعادة تدوير المواد المعدنية بكميات كبيرة لاستخدامها كمواد خام لإنتاج الأسمنت».

وتسعى كل من حديد الإمارات أركان، وشركة ماجسورت على أن تكون هذه المبادرة بمثابة نموذج للممارسات المستدامة في صناعة مواد البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد التعاون الجوانب العملية والفوائد المترتبة على إزالة الكربون في الأسمنت، مع تسليط الضوء على أهمية بناء مستقبل مستدام يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.