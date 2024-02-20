«أبوظبي الإسلامي» يرفع التمويلات المستدامة إلى 5.5 مليار درهم

أبوظبي (وام)

قال ناصر عبدالله العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن محفظة المصرف التمويلية الخاصة بالاستدامة تبلغ حالياً نحو 5.54 مليار درهم، وإن العمل جارٍ على تعزيزها بشكل مطرد خلال السنوات القادمة، مع وجود خطط عمل واضحة يعتزم المصرف إطلاقها بخصوص التحييد المناخي لتعزيز دوره كمحفز لمشاريع رأس المال التي تركز على معالجة القضايا البيئية والاجتماعية الملحة التي تواجه المجتمع.وأضاف العوضي، أن المصرف سيواصل الإسهام بشكل رئيس في دعم جهود الاستدامة، حيث وفر تمويلات تراعي مبادئها، وبات أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوكاً خضراء مقومة بالدولار الأميركي، فيما يعتزم تخصيص مبلغ يساوي صافي عائدات الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة لتسريع جهود التحول المناخي ضمن إطار التمويل المستدام للمصرف.

وأكد على الدور الرئيس للمؤسسات المالية، في توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع تسهم في تعزيز الاستدامة والحياد المناخي، لافتاً إلى إطلاق المصرف إطار عمل للتمويل المستدام في مسعى لتوجيه تمويله نحو المشاريع التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وحول خطط المصرف للتوسع والنمو، قال العوضي: «هناك العديد من الفرص في السوق المحلية التي نستطيع الاستفادة منها خلال العام الجاري، بالتوازي مع خططنا للنمو والاستمرار في التوسع وتعزيز حصتنا السوقية بفضل المكانة المالية القوية للمصرف وحجم السيولة المرتفعة، التي تمكننا من تحقيق نمو بوتيرة عالية، كما أن هناك العديد من الخطط والمشاريع التي نعتزم العمل عليها، سواء من حيث إطلاق منتجات جديدة أو تقديم عروض مبتكرة تسهم في تعزيز حصتنا السوقية».

وذكر العوضي، أن نتائج المصرف في العام الماضي فاقت توقعات المحليين والمراقبين، مع نمو صافي الأرباح بنسبة 45% إلى 5.25 مليار درهم وارتفاع الإيرادات بنسبة 36% إلى 9.3 مليار درهم، وهو ما يرجع إلى استراتيجية تنويع مصادر الدخل، التي عمل المصرف من خلالها على تنويع مصادر دخله وتنميته من مصادر أخرى غير مصادر التمويل.

وأشار إلى نمو الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 18% مدعومة بالنمو من الإيرادات من عدد كبير من المنتجات من بينها البطاقات، مع إصدار بطاقات جديدة مثل بطاقة الولاء وبطاقة الاسترجاع النقدي، كما نما الدخل من مصادر التمويل بواقع 47% مدفوعاً بارتفاع عمليات التمويل وتحسن الهوامش، لافتاً إلى نمو قطاع الأفراد لدى المصرف مع ارتفاع قاعدة المتعاملين بشكل ملحوظ، إثر إضافة أكثر من 200 ألف متعامل، ليصل عدد المتعاملين إلى 1.2 مليون متعامل، غالبيتهم من مواطني دولة الإمارات