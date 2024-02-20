«تعاونية الاتحاد»: تخفيض أسعار 4 آلاف سلعة خلال رمضان

دبي (الاتحاد)

أعلنت تعاونية الاتحاد عن إطلاقها حملتها الرمضانية لعام 2024 لتخفيض أسعار أكثر من 4000 سلعة غذائية وغير غذائية واستهلاكية أساسية، وتمديد مبادرتها لتثبيت أسعار 2000 سلعة لفترة مقبلة، مؤكد توافر كافة السلع والمنتجات بكميات كبيرة لتلبية الطلب المتوقع خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، التزام التعاونية بترسيخ دورها في الحفاظ على توازن أسعار السلع والمنتجات بالأسواق وإطلاق مبادرات اجتماعية تهدف لإسعاد أفراد المجتمع من خلال تنفيذ برامج تسوق ذات قيمة عالية تعود بالفائدة على المتسوقين واقتصاد إمارة دبي خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً توافر مخزون كبير من السلع والمنتجات.

وكشف الهاشمي خلال مؤتمر صحفي نظمته اليوم تعاونية الاتحاد في مقر إدارتها بالورقاء سيتي مول للإعلان عن استعداداتها لشهر رمضان المبارك، بحضور الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بتعاونية الاتحاد، وممثلي وزارة الاقتصاد ودبي للاقتصاد والسياحة، وممثلي وسائل الإعلام بالدولة، عن خطط التعاونية لافتتاح ثلاثة فروع جديدة هذا العام في واحة دبي للسليكون وند الشبا والخوانيج، تضاف إلى الفروع الحالية التي تضم 27 منفذاً للبيع و7 مراكز تجارية.

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «تماشياً مع روح البذل والعطاء في شهر رمضان الفضيل، وضمن أهدافنا المستمرة والدائمة بأن نكون أحد العناصر الأساسية للمحافظة على أسعار السلع الاستهلاكية في شهر رمضان المبارك واستقرارها من خلال القيام بالحملات الترويجية، رصدت التعاونية مبالغ مالية عالية لحملة شهر رمضان المبارك الترويجية لتخفيض أسعار 4000 آلاف سلعة غذائية واستهلاكية ستخصص منها التعاونية عدداً كبيراً من المنتجات لبيعها بأسعار الجملة، فضلاً عن حملة تثبيت الأسعار التي ما زالت التعاونية مستمرة فيها».

وأضاف أن التعاونية خصصت لعروض رمضان 11 حملة ترويجية مختلفة ومتنوعة، مع إطلاق عروض جديدة أسبوعياً لمختلف الفئات على سلع ومنتجات مختارة، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات، والأجهزة التكنولوجية، والأدوات المنزلية، إذ عملت على تعزيز مخزونها من المنتجات لتلبية الطلب المتزايد طوال شهر رمضان من المستهلكين على المنتجات.

وتابع أن الحملة ستكون متاحة في جميع الفروع والمراكز التجارية التي تتبع للتعاونية والمنتشرة في كافة أنحاء إمارة دبي والبالغة 27 فرعاً و7 مراكز تجارية، بالإضافة إلى الموقع والمتجر الذكي، مشيراً إلى أن هذه الحملات الرمضانية انطلقت بالفعل منذ بداية شهر فبراير، ومستمرة بعد عيد الفطر السعيد، بعروض وخصومات متباينة ومتفاوتة مميزة، إذ أنها تتماشى مع الأهداف الأساسية للتعاونية المتمثلة في خلق سوق استهلاكي متميز في أسعاره وخدمته وجودته عن باقي المناطق لمحيطة به.

وبين أن حملات رمضان تشتمل على العديد من الحملات الترويجية التي تصل نسبة الخصومات فيها إلى 75%، مشيراً إلى أن حملة شهر رمضان تتوافق مع حملات وعروض التعاونية الترويجية التي تطلقها على مدار العام، ولكنها تعتبر استثنائية لتخفيف العبء عن المستهلكين.