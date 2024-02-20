أحمد بن سعيد: معرض المطارات الأفضل لاستقدام التقنيات المتطورة

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وراعي معرض المطارات، أن معرض المطارات سيبقى المكان الأفضل لاختيار واستقدام التقنيات المتطورة وأحدث المنتجات المبتكرة الرامية لتحسين عمليات المطارات.

وقال سموه: سيوفر هذا المعرض التجاري الفرصة للمهنيين في قطاع الصناعة من منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا لرؤية الابتكارات على صعيد استدامة المطارات، والتحول الرقمي، والتنقل الجوي في المناطق الحضرية.

ووفق منظمي معرض المطارات، فمن المنتظر لمطوري المطارات والمسؤولين والموردين من أنحاء العالم كافة التوافد إلى دبي في منتصف مايو 2024 للمشاركة في أضخم معرض سنوي في العالم مخصص لصناعة المطارات العالمية، حيث ستضم الدورة الـ 23 من هذا المعرض البيني للأعمال الذي يقام لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 20 دولة، و7.500 زائر من أكثر من 30 دولة.

وسيقام ضمن فعاليات معرض المطارات، مؤتمرات مهمة هي، منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، والدورة الـ 11 من منتدى قادة المطارات العالمية.

وبحسب البيان الصادر اليوم عن المنظمين، تستعد المطارات في أنحاء العالم كافة للتعامل مع طفرة كبيرة في السفر الجوي حتى عام 2030 من خلال التوجه نحو التوسعات وعمليات إعادة التطوير، في ظل التعافي شبه التام لصناعة الطيران المدني بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته أعداد المسافرين نتيجة «الجائحة».

ومن المتوقع لسوق الطيران في الشرق الأوسط التي بلغت قيمتها 60 مليار دولار في عام 2023 أن ترتفع بشكل كبير حتى عام 2030، خاصة بعد أن شهد الربط الجوي في دول المنطقة، نمواً بنسبة تزيد عن 26% في عام 2022 مقارنة بعام 2019. ومن المرتقب أن تستقبل مطارات الشرق الأوسط 1.1 مليار مسافر بحلول عام 2040، وهو ما يزيد على ضعف الرقم الذي تم تسجيله في عام 2019 والبالغ 405 ملايين مسافر.

وسوف تحتاج هذه المطارات إلى استثمار نحو 151 مليار دولار أميركي لتوسيع طاقتها الاستيعابية، في حين تعتبر هذه المنطقة التي تضم 110 مطارات ضمن عداد أسرع أسواق الطيران نمواً في العالم. ويحظى المعرض، الذي تنظمه شركة ار اكس، بدعم لاعبين بارزين في صناعة الطيران، بما في ذلك هيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة مطارات دبي، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ووكالة دبي الوطنية للسفر الجوي.

وقالت مي إسماعيل، مديرة المعرض في شركة «ار اكس»: عندما نلتقي في عام 2024، ستكون صناعة المطارات قد عادت إلى العمل بشكل تام ذلك أن وتيرة النمو والتوسع التي توقفت قد عادت بمعدل هائل، حيث إن المشاريع التي أقلعت مجدداً تشير بوضوح إلى أنه لا نهاية للتوسع والنمو، وأن ما تم وضعه من أجل التنفيذ قد أصبح الآن في المقدمة.