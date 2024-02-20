استقرار القيمة السوقية للأسهم المحلية عند 3.6 تريليون درهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

اتسم أداء أسواق الأسهم المحلية بالاستقرار أمس، سواء من حيث تحرك المؤشرات أو نشاط التداولات أو التغيرات في القيمة السوقية.

وارتفع مؤشر دبي بشكل طفيف بمقدار 4.4 نقطة ليعكس ارتفاع القيمة السوقية للأسهم بنحو 417.6 مليون درهم إلى 730.8 مليار درهم، في حين انخفض مؤشر سوق أبوظبي بشكل طفيف أيضاً بلغ 10 نقاط ليعكس تراجع القيمة السوقية بنحو 91 ألف درهم فقط إلى 2.871 تريليون درهم. وإلى ذلك استقرت القيمة الاجمالية للتداولات عند مستوى 1.361 مليار درهم وهو نفس المستوى المسجل في اليوم السابق تقريباً حيث هدأت التداولات في ظل اختبار المؤشرات وأسعار الأسهم النشطة لنقاط مقاومة في محاولة لاختراقها ومن ثم الصعود لمستويات أعلى.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على انخفاض بمقدار 10.1 نقطة وبنسبة 0.1% عند مستوى 9400.28 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.021 مليار درهم، شملت ما يزيد على 421.725 مليون سهم عبر 14788 صفقة. وارتفعت أسهم 20 شركة من أصل 68 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 32 شركة، وبقيت أسهم 16 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 216.13 مليون درهم، وتلاه سهم «ألفا ظبي القابضة” بقيمة 90.16 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 62.74 مليون درهم. وجاء سهم «اشراق للاستثمار» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 164.42 مليون سهم، وتلاه سهم «دانة غاز» بتداول 94 مليون سهم، ثم «ملتيبلاي» بنحو 24.81 مليون سهم.

وتباين أداء الأسهم النشطة، أمس، حيث انخفضت «ملتيبلاي» بنسبة 3% إلى 2.51 درهم، و«دانة غاز» بنسبة 0.79% ليغلق عند 0.627 درهم، و«الدار العقارية» بنسبة 0.97% ليغلق عند 5.1 درهم، وكذا «فينكس كروب» بنسبة 0.48% ليغلق عند 2.08 درهم، و«أبوظبي التجاري» بنسبة 0.11% ليغلق عند 8.78 درهم.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم نشطة أخرى ومنها «إشراق للاستثمار» بنسبة 7.45% إلى 0.303 درهم، و«بريسايت» بنسبة 3.21% ليغلق عند 1.93 درهم، «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 0.48% إلى 16.68 درهم، و «مجموعة أغذية» بنسبة 1.78% إلى 5.16 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 350.364 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 310.66 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 39.7 مليون درهم كمحصلة «شراء».



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع طفيف بمقدار 4.4 نقطة وبنسبة 0.1% عند مستوى 4277.36 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 11 شركة، مقابل انخفاض أسهم 17 شركة وثبات أسهم 10 شركات من بين 38 شركة متداولة.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 340.229 مليون درهم، بعد التعامل على 146.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6702 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 73.18 مليون درهم، حيث استقر سعر السهم من دون تغيير عند 8.2 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 57.26 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 44.6 مليون درهم.

فيما جاء «تكافل الإمارات» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 28.21 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 17.95 مليون سهم، ثم «شعاع كابيتال» بتداول 15.75 مليون سهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 176.177 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 176.356 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 178.6 ألف كمحصلة «بيع».



تعاملات المؤسسات

زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 873 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 859.91 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 14.13 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 517.3 ألف درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 218.175 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 218.692 مليون درهم.