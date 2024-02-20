وزراء الصين وأستراليا وكندا وهونغ كونغ: مؤتمر «التجارة العالمية» فرصة لاستكشاف مستقبل التجارة العالمي

أبوظبي (وام)

أكد وزراء التجارة والتنمية الاقتصادية في الصين وأستراليا وكندا وهونغ كونغ، أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي الأسبوع المقبل يتمتع بأهمية فريدة، ويمثل فرصة لاستكشاف مستقبل التجارة العالمي.

وقالوا: إن المؤتمر يشكل فرصة مهمة للتوصل إلى نتائج إصلاحية قوية من شأنها أن تعزز قدرة منظمة التجارة العالمية على خدمة مصالح الأعضاء، وتحسين قدرتها على الاستجابة للتغيرات المعاصرة في التجارة العالمية.

وقال معالي وانغ ون تاو، وزير التجارة الصيني، إن منظمة التجارة العالمية تعد ركيزة أساسية للتعددية ومنصة مهمة للحوكمة الاقتصادية العالمية، وإن المؤتمر الوزاري الثالث عشر الذي تستضيفه أبوظبي الأسبوع المقبل يحظى بأهمية كبيرة، مؤكداً دعم بلاده للنظام التجاري المتعدد الأطراف، ولعولمة اقتصادية مفيدة وشاملة للجميع.

من جانبه، قال معالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي، إن منظمة التجارة العالمية هي جوهر النظام التجاري العالمي، وإن وجود نظام تجاري فعال وحر ومفتوح ومبني على القواعد، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، خصوصاً في هذا الوقت الذي يتزايد فيه عدم اليقين العالمي.

بدورها، قالت معالي ماري نغ، وزيرة ترويج الصادرات والتجارة الدولية والتنمية الاقتصادية الكندية: «سعداء بتواجدنا في دولة الإمارات والعمل معاً جميعاً كأعضاء في منظمة التجارة العالمية، بما يضمن الرخاء المستقبلي والنجاح لشعوبنا، من خلال التأكد من أن أنظمتنا التجارية مبنية على القواعد، وإنها مستمرة في تحقيق الفائدة لجميع الأعضاء، بما في ذلك أعضاء البلدان النامية والأقل نمواً، والمشاركة في القضايا الناشئة والحديثة، مثل التجارة الإلكترونية، والبيئة، والشمولية؛ وذلك لأن صناعاتنا وعمالنا ومجتمعاتنا بحاجة إلى تجارة مستدامة ومفتوحة ويمكن التنبؤ بها». وأكدت أن كندا تعمل بشكل وثيق لتحقيق نتائج حقيقية وذات أثر في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، من شأنها أن تجعل الاقتصاد العالمي أكثر قوة وشمولاً واستدامة ويعود بالمنفعة على الجميع.

من جهته، أكد ألجيرنون ياو، وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ، التزام بلاده الراسخ بالتجارة الحرة والمفتوحة واهتمامها الكبير بالنظام التجاري المتعدد الأطراف المبني على القواعد، وقال إن هونغ كونغ تدعو جميع الأعضاء إلى إنجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر، وتعزيز وإصلاح انعدام الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف لتحرير التجارة العالمية، مع ضمان النمو المستدام للجميع.