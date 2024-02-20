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اقتصاد

«مالية عجمان» تكرم 25 خريجاً من موظفي الدائرة

«مالية عجمان» تكرم 25 خريجاً من موظفي الدائرة
21 فبراير 2024 01:22

عجمان (الاتحاد)

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كرم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، 25 خريجاً من موظفي الفئات القيادية والإشرافية والتخصصية في الدائرة.
وأثنى الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، خلال الحفل الذي أقامته الدائرة في مقرها الرئيس لاختتام البرنامج وتخريج منتسبيه، على الالتزام والمثابرة التي أبداها الحاصلون على «دبلوم التمكين القيادي» والنتائج المتميّزة التي حققوها، مؤكداً أن دائرة المالية حريصة على الاستثمار في كوادرها البشرية المتميّزة وتوفير البيئة المحفِّزة لطاقاتها.
وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أن مالية عجمان ستواصل نهجها في تنفيذ شتّى البرامج التي من شأنها تطوير قدرات موظفيها وصقل مهاراتهم القيادية، وتمكينهم من الانتقال بمسيرتهم المهنية إلى مستويات متقدّمة ليكونوا قادة مؤثرين في خدمة مجتمعهم ووطنهم على أفضل صورة، والإسهام في مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.
وقال مروان آل علي مدير عام دائرة المالية: تلتزم الدائرة برفع كفاءات موظفيها وتطويرها، وتعمل دوماً على تعزيز روح الإبداع لديهم.

مالية عجمان
عجمان
الإمارات
أحمد بن حميد النعيمي
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