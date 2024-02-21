"إي آند" تسجل صافي أرباح تاريخية بقيمة 10.3 مليار درهم خلال 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت إي آند، المجموعة الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن نتائجها المالية الموحدة للعام 2023، حيث سجلت صافي أرباح موحدة تاريخية بقيمة 10.3 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 3 %.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2023 بقيمة 0.40 درهم للسهم الواحد، لتصل بذلك قيمة إجمالي الأرباح الموزعة على المساهمين عن السنة المالية 2023 إلى 0.80 درهم للسهم الواحد.

كما أوصى المجلس بسياسة جديدة لتوزيع الأرباح تصاعديًا بقيمة 3 فلوس سنوياً اعتباراً من العام 2024، لتصل ربحية السهم إلى 89 فلسا بحلول السنة المالية 2026 ويخضع هذا الاقتراح إلى موافقة المساهمين خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوية.

وارتفعت الإيرادات الموحدة للمجموعة في السنة المالية 2023 إلى 53.8 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 8.3 %، وفقًا لأسعار الصرف الثابتة، مدعومة بالتحول الناجح الذي خاضته المجموعة والتوسع ضمن ركائز الأعمال وتنوع مصادر الإيرادات.

وارتفعت الأرباح الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 3.7 % على أساس سنوي وفقًا لأسعار الصرف الثابتة، لتصل إلى 26.1 مليار درهم، وأدى ذلك إلى هامش الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 49 %، ما يسلط الضوء على الربحية القوية لعمليات "إي آند".

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، سجلت " إي آند الإمارات" نموًا ملحوظًا في العام 2023، حيث وصل عدد المشتركين إلى أكثر من 14 مليون مشترك في دولة الإمارات، بزيادة قدرها 3 % عن العام السابق، ليبلغ إجمالي عدد مشتركي المجموعة 169 مليونا، بزيادة قدرها 4 % عن العام 2022.

وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة "إي آند": "سجَّلت أعمال إي آند نموًّا ملحوظًا في عام 2023، وكانت أيضًا حاضنةً للابتكارات القائمة على التكنولوجيا، كما نجحت في التغلُّب على تحديات الأسواق العالمية المختلفة وتحقّيق أداء قوي، مما عزَّز مكانتها بصفتها شركةً تكنولوجية رائدة عالميًّا.

وجاء الأداء المالي للمجموعة، مدعومًا بنمو صافي أرباح موحدة تاريخية بقيمة 10.3 مليار درهم وبنمو سنوي نسبته 3 %، ليكون بمثابة شهادةً على مرونة أداء إي آند، ودليلًا على انتهاجها مسار النمو المستقبلي الواعد".

وأضاف معاليه: "ستبقى التوجيهات الحكيمة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة مصدرًا دائمًا لإلهامنا لمواصلة التقدم والنمو، وتحقيق المزيد من الإنجازات غير المسبوقة، بفضل انسجام الرؤية الواضحة مع التميز في الأداء، مع التأكيد على استمرارية جهودنا في جعل التكنولوجيا الرقمية منارة للابتكار والتقدم، وبالشكل الذي يسهم في تعزيز رؤيتنا المتمثلة في تحقيق نموٍّ مُسْتَدَامٍ للأعمال وابتكار تقنيات التحول الرقمي الرائدة

. وعَبْرَ ترسيخ ركائز أعمالنا ومواصلة تقديم الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة، نلتزم بمواصلة دعم مشتركينا البالغ عددهم 169 مليون مشترك في الأسواق التي تعمل بها المجموعة”.

من جانبه، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ"إي آند": "يمثِّل الأداء القوي الذي قدَّمته إي آند في عام 2023 شهادة على نجاح استراتيجية التحوُّل في الأعمال، وذلك مع تسجيل إيرادات موحدة للمجموعة بلغت 53.8 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 8.3 % وفقًا لأسعار الصرف الثابتة.

لقد واصلت "إي آند" تقدُّمها بصفتها مجموعةً رائدة في مجال التكنولوجيا، وواحدة من العلامات التجارية الأعلى قيمةً والأقوى في العالم، كما أصبحت العلامة التجارية التكنولوجية الأسرع نموًّا في الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد أسهم هذا النموُّ في تطورها إلى مجموعة تكنولوجية عالمية مدعومة بالأداء القوي لمحفظة علاماتها التجارية. وسنواصل سعينا الدؤوب للارتقاء بمستوى الأداء، ولنكون رُوَّادًا للعصر الرقمي، وسنعمل على تحقيق ذلك من خلال تطوير الجيل التالي من حلول الاتصال الرقمي والحلول التقنية المتطورة".

وتابع دويدار: "أتوجَّه بالشكر والتقدير لفرق العمل في المجموعة لجهودهم الدؤوبة، والتي كانت القوة الدافعة وراء نجاحنا وأود أيضًا أن أشكر جميع عملائنا ومساهمينا لثقتهم المستمرة في رؤيتنا وأؤكد التزامَنا بمواصلة تمكين الأفراد وقطاع الأعمال والمجتمعات من خلال أحدث التقنيات؛ لتحقيق النمو المُسْتَدَام".

وواصلت "إي آند" الازدهار كرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام 2023، حيث حافظت على كونها واحدة من العلامات التجارية الأكثر قيمة والأقوى في العالم، والعلامة التجارية التكنولوجية الأسرع نموًا، في إشارة واضحة الى تطورها إلى مجموعة تكنولوجيا عالمية مدعومة بالأداء القوي لمحفظة علاماتها التجارية.

إن محفظة مجموعة "إي آند" المتنوعة وانتشارها الواسع المدفوع بأعمالها الأساسية في مجال الاتصالات في شركتي "إي آند الإمارات" و"إي آند إنترناشونال"، وأذرع الأعمال المتخصصة "إي آند الحياة" و"إي آند المؤسسات" و"إي آند الاستثمار"، تؤكد التزام "إي آند" بالابتكار والاستدامة، كما أن تفاني المجموعة في تقديم تقنيات الجيل الجديد من الخدمات، بما في ذلك الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء، يضعها في طليعة عصر التحول الرقمي.

واستحوذت شركة الاتصالات الباكستانية التابعة لـ "إي آند" على 100 % من شركة تيلينور الباكستانية، ونجحت بذلك في تحقيق الانسجام بين الابتكار والتوسع، "يخضع إتمام الصفقة لاستيفاء الموافقات التنظيمية وشروط إدارية معينة لإتمام الصفقة".

كما وقعّت إي آند اتفاقية مُلزمة مع مجموعة PPF، تقوم على أساسها بالاستحواذ على حصة مُسَيْطِرَة في أصول مجموعة PPF للاتصالات "PPF Telecom” في بلغاريا، وهنغاريا، وصربيا، وسلوفاكيا، إضافة إلى كونها أكبر مساهم في مجموعة فودافون.

وتضمنت الاتفاقيات الاستراتيجية لـ "إي آند" الاستحواذ على حصة الأغلبية في تطبيق "كريم"، واستكمال الاستحواذ على ServiceMarket. وتصدرت "إي آند" تصنيف العلامات التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 17 مليار دولار، وفقًا لتقرير براند فاينانس جلوبال 500 لعام 2024.

والتزمت "إي آند" أيضًا بتخفيض الانبعاثات الكربونية ضمن النطاقين 1 و 2 عبر عملياتها بحلول العام 2040، وتخفيض في انبعاثات النطاق 3 بنسبة 25 في المئة بحلول العام 2030. وذلك وفقًا لأهداف الاستدامة الخاصة بها. وإضافةً إلى ذلك، تشمل المبادرات الخضراء في "إي آند" مركز الابتكار لحلول الطاقة والشرائح الهاتفية الصديقة للبيئة.وحققت "إي آند" إنجازًا جديدًا على صعيد شبكات الجيل الخامس، إذ سجلت سرعة تنزيل باستخدام شبكة الجيل الخامس فاقت 13 جيجابت في الثانية، وذلك خلال معرض جيتكس جلوبال 2023.

وأطلقت المجموعة "EASE"، أول متجر ذاتي معزّز بتقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، وخدمة شحن السيارات الكهربائية "Charge&Go".

وأظهر التعاون مع الشركات العالمية مثل إنتل وإيرثلنك وإريكسون، إضافةً إلى لتحالفات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، التزام "إي آند" بالتقدم التكنولوجي.

وعلى الصعيد العالمي، انضمت "إي آند" إلى تحالف عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي داخل قطاع الاتصالات مع ثلاثة من كبرى شركات الاتصالات العالمية: "SK Telecom" و"Deutsche Telecom" و"Singtel"، ما يفتح الطريقَ أمام المزيد من الابتكارات وتطوير مشترك لمنصة ذكاء اصطناعي متخصصة بقطاع الاتصالات (Telco AI). إضافة إلى ذلك، عقدت المجموعة شراكة مع "إندوسات"، لتمكين العملاء في إندونيسيا ودولة الإمارات من التمتُّع بخدمات اتصالات صوتية دولية (IDD) عالية الجودة.وواصلت المجموعة التأكيد على التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل ومن خلال التعاون مع شركة نوكيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن برنامج "المرأة في القيادة" لتعزيز حضور المرأة في الأدوار القيادية في قطاع التكنولوجيا.

واحتفلت المجموعة بإنجازاتها في فعالية "Carrier Community Global Awards 2023"، إذ حصلت "إي آند" على لقب "أفضل مشغل في الشرق الأوسط لعام 2023" للعام الثالث على التوالي كما تم تكريم المجموعة نظرًا لتفوقها في تقديم تكنولوجيا الشبكات، حيث حصدت شهادة المستوى الرابع من الرابطة العالمية للمحطات الأرضية تقييمًا لأداء لمحطات طوي السامان وجبل علي.

وفاز فريق الشؤون القانونية والامتثال في المجموعة بلقب "أفضل فريق قانوني تابع لشركة في الشرق الأوسط" و"أفضل فريق قانوني تابع لشركة في مجال التكنولوجيا والإعلام والاتصالات" للعام 2023، وذلك ضمن جوائز ALB للتميز القانوني لمنطقة الشرق الأوسط، والتي تمنحها مؤسسة تومسون رويترز العالمية.

وحصل الفريق على هذه الجائزة نظرًا لاحترافيته وتميزه في الأداء والممارسات القانونية والمهنية والحوكمة وفاز أيضًا فريق علاقات المستثمرين في "إي آند" بالمركز الأول عن فئة "أفضل تقارير رقمية لعلاقات المستثمرين في الفئة الرقمية للشركات الكبيرة في الشرق الأوسط"، وذلك خلال فعاليات جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط لعام 2023.

ويجسّد هذا النجاح جهود فريق علاقات المستثمرين في الشركة وسعيه لتعزيز الشفافية والتواصل الفعّال مع المستثمرين، إلى جانب تنفيذ أعلى المعايير المبتكرة في إصدار تقارير علاقات المستثمرين.

وحازت "إي آند الإمارات" على تصنيف العلامة التجارية الرائدة في قطاع الاتصالات في العالم لعام 2024 وفق تقرير براند فاينانس جلوبال 500، محققة التصنيف الريادي (AAA) في مؤشر BSI وتضمنت الإنجازات التكنولوجية استكمال أول تجربة في العالم لتقنية 1.6 تيرابت في الثانية لكل طول موجي على شبكة نقل البيانات الضوئية، والإطلاق التجاري لشبكة الجيل الخامس المستقلة لمستخدمي الهواتف المتحركة، والإطلاق الناجح لشبكة الجيل الخامس المستقلّة لمستخدمي الخدمات اللاسلكية الثابتة ما يتيح سلاسة الخدمة الصوتية ونقل البيانات وسهولة الخدمات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأطلقت "إي آند الإمارات" أول موقع يلتزم بالحياد المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشبكة الجيل الخامس 5G بتقنية ماسيف ميمو (Massive MIMO)، التي تتميز بقدرتها الفائقة على تشغيل الهواتف المتحركة بفعالية وسرعة عالية، إضافةً إلى دمج موقع شبكة نفاذ راديوي ذو بصمة صفرية ضمن شبكتها، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. فيما تضمنت جهود الأمن السيبراني التحالف مع مجلس الأمن السيبراني في الدولة وتخريج الدفعة الأولى من برنامج Cyber Sniper. وتماشيًا مع تبنيها لمفهوم الابتكار، أطلقت "إي آند الإمارات" مركز عمليات للحماية السيبرانية للهواتف المتحركة، كما بدأت بتطبيق حلول الحوسبة الطرفية متعددة الوصول من مايكروسوفت Azure، وحصلت الشركة على الشهادة الفضية من منظمة تي إم فورام العالمية، وذلك ضمن فئة "مطابقة واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة (Open API)"، لتصبح مشغّل الهاتف المتحرك الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحصل على هذه الشهادة العالمية. وحقَّقت الشركة إنجازاتٍ ريادية أخرى في مجال شبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى التجارب الناجحة لشبكات نقل البيانات عالية السعات، وإطلاق أول اتصال عَبْر الأقمار الاصطناعية للجيل الخامس لأول مرة في المنطقة.

وحصدت "إي آند الإمارات" جائزة "أفضل جهة عمل" للعام 2023 ضمن جوائز مجلس التعاون الخليجي الحكومية للموارد البشرية، وذلك إضافةً إلى نجاحها في تجاوز نسبة التوطين المستهدفة سنويًا ضمن شراكتها مع نافس، إذ حققت الشركة إحدى أعلى نسب التوطين في قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات، بنسبة تجاوزت 53%.

و ساهم تنويع المنتجات والخدمات الرقمية في نمو تطبيق "Smiles" عبر الإنترنت، بأكثر من 3.5 مليون مستخدم، بينما تم تنزيل تطبيق "GoChat" أكثر من 7.5 مليون مرة كما أطلقت "إي آند الإمارات" أحدث حلول الدفع uTap، الذي يهدف إلى تبسيط عمليات الأعمال وتسهيل إجراءات الدفع وتبنِّي حلول الدفع الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأطلقت حلولًا مخصصة للشركات الناشئة والمؤسسات، بما في ذلك "واي فاي كخدمة" تحسين الاتصال التجاري، ومنافسة " Hello Business Pitch" المبتكرة التي تدعم منظومة ريادة الأعمال لدى الشركات الناشئة في دولة الإمارات، كما شاركت "إي آند الإمارات" في فعالية "إمارات زايد تجمعنا"، تماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز قيم التسامح والتعايش داخل الدولة.

وأطلقت الشركة على هامش الفعالية تطبيقَ "فايف" المخصَّص للعمال باستخدام شريحة "فايف". وحققت إي آند الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في سرعة تنزيل شبكة الجيل الخامس وفقاً لتقرير أوكلا عن شهر ديسمبر 2023، مما يؤكد تفوقها على صعيد الشبكات.

وأطلقت "إي آند انترناشونال" العلامة التجارية الرقمية "Onic" في باكستان، كجزء من شراكتها مع "سيركلز"؛ للارتقاء بالتجارب الرقمية للمتعاملين مع مشغِّلي شبكات الهاتف المتحرك.

وأطلقت "إي آند إنترناشونال" برنامج "e& Partner Network"، لدعم شركات الاتصالات في العالم مثل اتصالات تونس، سوداتل، بيرفكتوم موبايل، وشركة أزرسيل للاتصالات المحدودة وذلك في خمس دول هي تونس، وأذربيجان، وأوزبكستان، والسودان، والسنغال.وأثمرت الشراكات الاستراتيجية مثل التعاون الاستراتيجي مع "فودافون بزنس"، في الاستحواذ على أحد المتعاملين الكبار والتعاون في مجال الشبكات المدعومة بالبرمجيات للشركات متعددة الجنسيات.

كما أطلقت "إي آند - مصر" شركة "إرادة" للتمويل متناهي الصغر بالتعاون مع الصندوق السيادي في مصر لتقديم الخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر. إضافة لإطلاق موقع "Smart Connected Site" للحد من تكاليف الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 40 في المئة، فضلًا عن تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري.وأطلقت شركة باكستان للاتصالات المحدودة PTCL تعاونًا استراتيجيًا مع فودافون لتطوير خدمات إنترنت الأشياء الشاملة، وتسريع التمكين الرقمي للمؤسسات في باكستان. كما أطلقت "إي آند إنترناشونال"، من خلال مشروعها المشترك مع "سيركلز"، عددًا من العلامات الفرعية الرقمية، للارتقاء بالتجارب الرقمية للمتعاملين مع مشغلي شبكات الهاتف المتحرك. وأطلقت "إي آند إنترناشونال" كذلك أول مركز تميز في مجال الذكاء الاصطناعي (AI CoE) للتحليلات المتقدمة، والاستفادة من التعلم الآلي وحلول الذكاء الاصطناعي لتقديم حالات استخدام مخصصة للمتعاملين العالميين في مجال الاتصالات والقطاعات الأخرى. وحافظت الشركة على ريادتها في تجربة المتعاملين، وحصلت على المركز الأول من حيث نقاط الترويج NPS في معظم أسواقها.وبلغت "إي آند الحياة" آفاقًا جديدة في عام 2023، حيث قدمت الشركة مفهومًا جديدًا للخدمات الإعلامية والترفيهية والمالية الرقمية. وواصلت "evision" مع منصة "STARZPLAY" ريادتها لقطاع الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حصلت على الحقوق الرياضية الحصرية لبطولات الكريكيت العالمية، وأطلقت قناة GolfLife لبث فعاليات رياضة الجولف على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وحصلت على حقوق البث الحصرية للأفلام الوثائقية الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونجحت في إطلاق منصة المشاهدة المجانية عبر الإنترنت "STARZ ON" التي تقدم المحتوى الإقليمي ومحتوى هوليوود وبوليوود، والمحتوى المتنوع باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية إلى جانب المحتوى الرياضي مجانًا للمشاهدين.

كما وفرت منصات البث المباشر عبر الإنترنت OTT في باكستان، وأسهمت اتفاقيتها الاستراتيجية مع WATCH IT في توسيع خدمة "STARZPLAY" في البلدان التي تعمل بها "إي آند".وتعهدت "إي آند الحياة" بتحقيق الاستدامة مع جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتنضم بذلك إلى تحالف يشمل عددٍ من الشركات العالمية مثل ميتا وماستركارد وفيزا.

ويلتزم هذا التحالف بدمج الاستدامة وتنفيذ عمليات التدقيق وزيادة الوعي والتعاون في المبادرات المختلفة، إلى جانب تعزيز منتجات التكنولوجية المالية المستدامة.من جهة أخرى، عقد تطبيق "e& money" شراكة مع ماستركارد لتقديم بطاقة عالمية مسبقة الدفع، وهي الأولى التي تقدمها شركة اتصالات في دولة الإمارات. وبالإضافة إلى ذلك، تضم البطاقة مزايا تنافسية ومكافآت نقدية بقيمة 1% على المشتريات كافة لتعد من أفضل بطاقات المكافآت في دولة الإمارات. وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت عمليات التحويل المالي الدولية بشكل ملحوظ خلال العام الماضي. قادت "إي آند المؤسسات" عمليات التحول الرقمي في عام 2023، وحققت إنجازات بارزة مثل إعادة إطلاق مركز الابتكار التابع لـ "إي آند المؤسسات"، وتوفير الذكاء الاصطناعي كخدمة، والتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والشراكات مع " Maxbyte "، و"المصرف"، و"تاب للمدفوعات"، و" Snowflak"، و" Informatica" لتعزيز مكانة "إي آند المؤسسات" في دعم الصناعة 4.0، والتصنيع، وحلول البيانات والمدفوعات الرقمية.ونجحت "إي آند المؤسسات" في تعزيز جهود الاستدامة من خلال إطلاق "الاستدامة كخدمة" بالتعاون مع مايكروسوفت، كما أبرمت اتفاق شراكة مع World Wide Generation لإطلاق منصة تبادل عالمية لتوفير حلول الاستدامة والبيانات المرتبطة بها وحلول التمويل.

وأطلقت أيضاً برنامج استشارات الاستدامة الذي يقدم استشارات مجانية وتقييمًا لانبعاثات الغازات الدفيئة للمؤسسات المؤهلة وذلك للارتقاء بمنظومة ممارسات الأعمال المستدامة في المنطقة.وسلط تقرير (IDC MarketScape) العالمي لعام 2023 الضوء على جهود "إي آند المؤسسات" كأحد اللاعبين الرئيسين في المشهد الرقمي في المنطقة تقديراً لمنصة engage والتي توسعت في خدماتها إلى المملكة العربية السعودية.ودخلت "إي آند المؤسسات" في مشروع مشترك مع " Bespin Global" لتعزيز قدراتها في الحلول السحابية، وحققت "Bespin Global" خطوات كبيرة على صعيد التحول إلى الحلول والخدمات السحابية العامة. واستحوذت "إي آند المؤسسات" على حصة الأغلبية في Beehive لتعزز خدمات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما واصل تحالف مكافحة الاحتيال في التمويل التجاري الذي أطلقته منصة UTC النمو بانضمام الأعضاء دون المصارف مثل موانئ دبي العالمية، ليضم التحالف 15 عضواً.وحصلت خدمات الحلول الأمنية المدارة التي تقدمها HelpAG، ذراع الأمن السيبراني لشركة "إي آند المؤسسات"، على التقدير وفقاً لتقرير وتقييم IDC في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أطلقت منصةَ SaaS UNIFY، وتوسعت في مصر، وأنشأت أكبر مركز للدفاع السيبراني في المنطقة.

وواصلت "إي آند الاستثمار" دعمها للابتكار والاستثمار في الشركات الناشئة الواعدة، مما أدى إلى تمكين التقنيات المتطورة، حيث شاركت في جولة تمويلية من الفئة (أ) بقيمة 25 مليون دولار لصالح شركة Ikigai Labs، إحدى الشركات الناشئة الرائدة في استخدام قوة الذكاء الاصطناعي المولد في البيانات المجدولة.وقادت "إي آند الاستثمار" كذلك جولة تمويلية من الفئة (أ) لصالح "ماكس بايت"، لتقود بذلك الثورة الصناعية الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إضافة لذلك، قادت "إي آند الاستثمار" جولةً تمويلية من الفئة (ب) لصالح شركة Airalo، المزوِّد العالمي للشرائح الإلكترونية (eSIM)، لإمداد المسافرين بحلول الاتصال المتطورة.