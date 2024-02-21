الشركة الكورية «H2O للضيافة» تؤسس مقرها الإقليمي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة الكورية الجنوبية «H2O للضيافة»، الشركة المتخصصة بالابتكار والتطوير الرقمي في قطاع الضيافة والترفيه، عن تأسيس مقرها الإقليمي في أبوظبي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار.

وتؤكد هذه الخطوة على قوة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين أبوظبي وكوريا الجنوبية، والتي تشهد مزيداً من التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتتمتع كوريا الجنوبية بمراتب عالمية متقدمة في مجال الابتكار، حيث تم تصنيفها 6 مرات خلال السنوات العشر الماضية كالدولة الأكثر تقدماً على مؤشر بلومبرغ للابتكار، أما أبوظبي فقد صنفت المدينة الأذكى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر المدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية للعام 2023.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيوفر مكتب أبوظبي للاستثمار لشركة «H2O للضيافة» مجموعة شاملة من حُزَم دعم النمو، بما في ذلك الدعم المالي والمساعدة على تأسيس العمليات، بالإضافة إلى تسهيل التواصل مع منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي، وإتاحة الفرصة للشركة للاستفادة مما تتمتع به أبوظبي من سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وبهذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تتميز أبوظبي وكوريا الجنوبية عالمياً بنهجهما الفريد وسعيهما المستمر لاحتضان وتشجيع الابتكار، وتتشاركان برؤى متقدمة للتحول الرقمي، ونجحت أبوظبي في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية تمتاز ببيئة داعمة للأعمال، وريادة في قطاع التكنولوجيا والرقمنة، مما يجعلها الشريك المفضل لكبرى الشركات العالمية التي تسعى إلى النمو والتوسع مثل شركة H2O للضيافة، ونلتزم في مكتب أبوظبي للاستثمار بعقد شراكات بناءة مع شركات الابتكار العالمية لتحقيق نتائج ملموسة في التنمية الاقتصادية في الإمارة».

وسيساهم المقر الإقليمي لشركة «H2O للضيافة» في سوق أبوظبي العالمي في دفع مسيرة نمو الشركة وتنمية أعمالها على المستوى العالمي، مستفيدةً من النجاح الذي حققته في آسيا ومن الفرص الواعدة الكبيرة في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يتوقع أن يواصل نموه في ظل التعافي الكامل للسياحة العالمية في العام 2024، مع توقعات بوصول أعداد المسافرين إلى 400 مليون مسافر.

وسجلت الفنادق في دولة الإمارات وحدها إيرادات تجاوزت 12.2 مليار درهم، كما زار الدولة أكثر من 7.2 مليون زائر خلال الربع الأول من العام 2023، وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الغرف الفندقية بنسبة 7.1% في أبوظبي خلال العام 2024.

وستدعم حلول «H2O للضيافة» مسيرة تطور قطاع الضيافة في إمارة أبوظبي، إذ تتمتع الشركة بشراكات مع أكثر من 85 وكالة سفر عبر الإنترنت، وتدير أكثر من 190 ألف وحدة إقامة وأكثر من 680 عقار وتوفر الشركة حلولاً لأتمتة العمليات الفندقية التي تختص بالتعامل المباشر مع العملاء، والعمليات الفندقية التي تختص بإدارة الفنادق. وتركز الشركة على المعاملات والإجراءات الإلكترونية، مما يساهم في تحسين مستويات الكفاءة والربحية لشركات الإدارة الفندقية. كما تعزز حلول الشركة تجربة ضيوف الإمارة، من خلال توفير خدمات سهلة ومتطورة مثل الحجز عبر الهاتف المحمول، وإنجاز إجراءات تسجيل الدخول الذاتي، وإجراءات تأمين الغرف الفندقية الإلكترونية، وتسديد المدفوعات إلكترونياً.

ومن جانبه، قال جون لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «H2O للضيافة»: «أصبح التحول الرقمي من العوامل الأساسية لتطوير قطاع السياحة والضيافة، ونلتزم في»H2O للضيافة«بتوظيف ابتكاراتنا وخبرتنا لدعم العملاء في أبوظبي، ومساعدتهم في تبني أحدث التطورات والتوجهات التي يشهدها هذا القطاع. ونتطلع للعمل مع المؤسسات الفندقية في أبوظبي لتعزيز مسيرة تطوير قطاع السياحة بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار».

وقال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: «نُهنئ شركة »H2O للضيافة« على اختيارها سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، كمقر إقليمي لها وبوابة لتطوير أعمالها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لا شك بأن تأسيس شركة»H2O للضيافة«لمقرها في السوق يعكس جاذبية المركز المالي ومكانته كوجهة مفضلة للشركات العالمية العاملة في مختلف قطاعات الابتكار، كما أنه يسلط الضوء على تعاوننا الاستراتيجي مع مكتب أبوظبي للاستثمار لإنشاء منصة قوية لتعزيز الاستثمارات ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، تماشياً مع رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام».

وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد افتتح في العام 2021 مكتباً تمثيلياً له في العاصمة سيؤول بهدف تعزيز التعاون بين منظومتي الأعمال في البلدين. وتنضم شركة «H2O للضيافة» إلى عدد من الشركات الكورية الجنوبية الأخرى التي وفر مكتب أبوظبي للاستثمار الدعم لها لتأسيس عملياتها في أبوظبي، بما في ذلك شركة «بيسبن غلوبال»، الرائدة في مجال استشارات وإدارة التكنولوجيا السحابية، والتحالف الكوري للمزارع الذكية (الذي يضم أربع شركات هي بوميت، ونونغشيم، وأرغو سوليوشنز كوريا، وإم إس غروب)، بالإضافة إلى شركة «نيوبلاي» المتخصصة بتقنية البلوك تشين.