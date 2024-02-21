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اقتصاد

«جوجل» تلجأ إلى محكمة ألمانية لمحاولة حماية أسرار المهنة

«جوجل» تلجأ إلى محكمة ألمانية لمحاولة حماية أسرار المهنة
21 فبراير 2024 12:20

 ألمانيا (د ب أ)
 لجأت شركة جوجل، عملاق التكنولوجيا، إلى المحكمة الاتحادية الألمانية أمس، لمحاولة حماية أسرار عملها بعدما قال مكتب حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار الألماني، إنها يجب أن تكشف ممارساتها إلى اثنين من المنافسين.
 ويجري المكتب تحقيقاً فيما إذا كانت جوجل تستغل قوتها في السوق فيما يتعلق بأنظمة المعلومات والترفيه في المركبات، ويرغب المكتب الآن في مشاركة جزء من تحقيقاته مع شركة «توم توم» المتخصصة في خدمة تصفح الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ومزود المساعدة الصوتية «سيرينس»، لمعرفة ما إذا كانت الشركتان تعتقدان أن هناك مخاوف بشأن المنافسة. 
وقال ممثل مكتب حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار للمحكمة في كارلسروه، إن المنافسين يعرفون السوق بشكل أفضل، وفي وضع أفضل للحكم على المعايير المتعلقة بهذه القضية إلا أن محامي جوجل أكد أن المكتب تمادى كثيراً وأن الشركتين ليستا بحاجة إلى التفاصيل الدقيقة لتكوين فكرة، ولكن رؤية عامة فقط، ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة ستعلن عن قرار. 

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