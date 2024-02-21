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اقتصاد

بنك الشعب الصيني يضخ 49 مليار يوان في عمليات إعادة الشراء لتنظيم السيولة

بنك الشعب الصيني يضخ 49 مليار يوان في عمليات إعادة الشراء لتنظيم السيولة
21 فبراير 2024 12:40

بكين (وام) 


أعلن بنك الشعب الصيني عن تنفيذ عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 49 مليار يوان «ما يعادل حوالي 6.9 مليار دولار» لمدة سبعة أيام بسعر فائدة قدره 1.8%.

وقال تشو ماوهوا، الخبير الاقتصادي في مجال الاقتصاد الكلي بقسم الأسواق المالية في بنك إيفربرايت لصحيفة الشعب اليومية أونلاين، إن البنك المركزي عدّل مسار عمليات السوق المفتوحة عقب رأس السنة الصينية، حيث انتقل من نهج الضخ الصافي للسيولة إلى سحبها، وهو ما يدل على أنه يسير على خطى إعادة توزان السيولة الزائدة في السوق لأجل قصير، بما يتناغم مع الأساليب التي انتهجها في الأعوام الماضية.

بنك الشعب الصيني
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