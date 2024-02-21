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اقتصاد

«سيتي جروب» يرفع أجر الرئيس التنفيذي إلى 26 مليون دولار

«سيتي جروب» يرفع أجر الرئيس التنفيذي إلى 26 مليون دولار
21 فبراير 2024 13:18

 نيويورك (د ب أ) 
 أعلن بنك سيتي جروب، في بيان تنظيمي، رفع قيمة التعويض للرئيسة التنفيذية جين فريزر بواقع 6% إلى 26 مليون دولار لعام 2023، ويشمل المبلغ الأجر الأساسي وقدره 1.5 مليون دولار وحوافز قدرها 24.5 مليون دولار. 
وأفاد البيان الذي قُدم في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بأن قرار لجنة التعويضات يعكس اعتقاداً من جانب مجلس الإدارة أن استراتيجية فريزر وغيرها من الأولويات سليمة وأنها «تتطلع لنمو مستدام طويل الأمد وتحسين العائدات وتعزيز السلامة». 
وسجلت سيتي جروب وهي أحد أكبر خمسة بنوك في الولايات المتحدة، صافي خسارة للربع الأخير من 2023 قدرها 1.8 مليار دولار بعد تعرضها لمجموعة من الرسوم تدفع مرة واحدة. وقالت الشركة أيضاً الشهر الماضي إنها تعتزم شطب 20 ألف وظيفة في إطار خطة فريرز لإعادة هيكلة واسعة النطاق. 

سيتي جروب
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