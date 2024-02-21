ماليزيا ثاني أكبر سوق لواردات الإمارات من الأغذية بين دول الآسيان



دبي(الاتحاد)

أكد ريزال ميريكان ناينا ميريكا، رئيس هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية «ماتريد» أهمية أسواق دولة الإمارات بالنسبة للتجارة الماليزية، خاصة لصادرات الأغذية والمشروبات، مشيراً إلى أن بلاده تأتي في المرتبة الثانية ضمن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كمصدر رئيسي لواردات دولة الإمارات.

وأوضح مشاركة ماليزيا في «جلفود 2024»، بجناح كبير يضم 80 شركة ماليزية و5 وكالات حكومية، تأتي في وقت يتزايد فيه الطلب في أسواق دولة الإمارات والشرق الأوسط، على المنتجات الماليزية من الأغذية والمشروبات، حيث يتم استيراد منتجات تبلغ قيمتها حوالي 24 مليار دولار، لذلك يمثل المعرض فرصة هامة لماليزيا للاستفادة من هذا السوق، وتوسيع صادراتها من المنتجات الغذائية إلى دولة الإمارات والأسواق المحيطة بها.

افتتح الجناح الماليزي في جلفود 2024 أحمد فاضل بن شمس الدين، سفير ماليزيا لدى دولة الإمارات، ومحمد فضلي عمري عليمان، القنصل العام لماليزيا في دبي و رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية «ماتريد» بمشاركة داتو سري أحمد شابري تشيك، رئيس الهيئة الفيدرالية لتنمية الأراضي، وتان سري رستم محمد عيسى، رئيس مجموعة FGV الماليزية.

وأطلقت ماليزيا خلال مشاركتها في «جلفود 2024» ولأول مرة منتجات غذائية عالمية، عبر منصة FGV Holdings Berhad العالمية والمتخصصة في الأغذية والمشروبات والمنتشرة في مناطق عديدة من العالم، ومنها أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منتجين غذائيين جديدين تحت علامتها التجارية الشهيرة SAJI، وذلك خلال تدشين جناحها في المعرض.

من جهته قال سفير ماليزيا لدى الدولة: إن دولة الإمارات تحتل المرتبة الثانية عربياً والـ 17 عالمياً بين أكبر الشركاء التجاريين لماليزيا، مشيراً إلى ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي ليصل إلى 8 مليارات دولار، متوقعاً أن يسجل خلال الربع الأول من هذا العام نمواً بنسبة 20%.

وكشف بن شمس الدين عن قرب الإعلان عن اختتام المفاوضات الجارية بشأن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات، تمهيداً للتوقيع عليها، متوقعاً أن يتم ذلك في أعقاب المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي الأسبوع المقبل، والذي يحظى بمشاركة رفيعة من قبل ماليزيا، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستمنح دفعة قوية للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

من جانبه أكد سري رستم محمد عيسى، رئيس مجموعة FGV أهمية معرض الخليج للأغذية كونه يشكل منصة عالمية للتعريف وإطلاق المنتجات الجديدة في الأسواق الإقليمية والدولية، قيام الشركة بتصدير زيت النخيل بشكل كبير، إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأسواق الأخرى.

بدور قال شميم آزاد كامروزمان، المسؤول عن المنتجات الاستهلاكية في المجموعة أن المنتجات المعروضة لـ «ساجي» تأتي ضمن العلامات التجارية الخمس الأولى في ماليزيا ويتم لإطلاقها للأسواق العالمية لأول مرة في معرض جلفود.

من جانبه قال داتو نصرول منصور، الرئيس التنفيذي لمجموعة FGV: «نحن نخطط لإقامة شراكات استراتيجية مع الموزعين المحليين لتصدير منتجاتنا عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف: «انطلاقًا من التزامنا العميق بالاستدامة، تعمل شركتنا على مواءمة ممارساتها التجارية مع المبادرات المعترف بها عالمياً مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حيث نخضع لمعايير الاستدامة العالمية الصارمة بشكل متزايد».