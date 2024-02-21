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اقتصاد

«كيزاد لإدارة الأصول» تتولى إدارة الأصول المبنية

«كيزاد لإدارة الأصول» تتولى إدارة الأصول المبنية
21 فبراير 2024 20:17


أبوظبي (الاتحاد)
 قررت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي، نقل إدارة ما يقرب من 750 ألف متر مربع من محفظة أصولها إلى شركة «كيزاد لإدارة الأصول»، لتصبح الشركة بذلك ضمن أكبر الشركات في قطاع تملك الأصول وإدارتها وتشغيلها.
كانت مجموعة كيزاد قد أعلنت في أكتوبر 2022 عن إنشاء شركة «كيزاد لإدارة الأصول» بهدف إدارة محفظة الأصول المبنية التابعة لمجموعة كيزاد. 
وجدير بالذكر أن مجموعة كيزاد تمتلك حالياً ما يقرب من 500 ألف متر مربع من الأصول المبنية، إضافة إلى 250 ألف متر مربع أخرى من المقرر الانتهاء من تطويرها وتسليمها بحلول عام 2025.علاوة على ذلك، ستقوم الشركة بشراء وصيانة وتشغيل مجموعة من الأصول الصناعية واللوجستية عالية القيمة، وتطويرها وتطبيق استراتيجيات خلق القيمة لإدارة وتنمية تلك الأصول.
وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي: «يُعد تأسيس شركة كيزاد لإدارة الأصول خطوة استراتيجية مهمة تتماشى مع طموحنا لتحقيق النمو والتوسع. ستعزز هذه الشركة من دور منظومتنا في تحفيز الابتكار وتسريع وتيرة النمو في القطاعات الصناعية واللوجستية.»
وأضاف: «تم تأسيس شركة كيزاد لإدارة الأصول بهدف تعزيز القيمة والمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام في إمارة أبوظبي والمنطقة.»
وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: «تأسيس شركة كيزاد لإدارة الأصول يمثل حقبة جديدة لمجموعة كيزاد ويتماشى مع رؤيتنا لتطوير أكبر مركز صناعي ولوجستي متطور في المنطقة.»
وأضاف: «ستعزز هذه الخطوة الاستراتيجية من قدراتنا التنافسية، من خلال تنويع وتوسيع نطاق الخدمات التي نقدمها لمتعاملينا، وستعزز دورنا كمحرك رئيسي للتنمية الصناعية والازدهار في أبوظبي والمنطقة.»
وستعتمد الشركة على استراتيجيات فعالة في إدارة المخاطر وستقدم خدمات عالية المستوى معتمدة على الشراكات العالمية وشبكة واسعة من العلاقات مع العملاء والوسطاء. 
وستشتمل أنشطة «كيزاد لإدارة الأصول» على شراء الأصول وإدارتها، والإشراف على تأجير وإدارة الأصول والممتلكات، والمشاريع المشتركة والشراكات المحدودة، وإدارة المخاطر، مع الاستفادة من خبرات الوحدات التابعة لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة ومجموعة كيزاد.

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