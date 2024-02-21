«تسلا» تدافع عن خطط توسيع مصنعها في ألمانيا



برلين (د ب أ)أكدت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية، «تسلا»، تمسكها بخطط توسيع مصنعها العملاق المقام على مساحة 300 هكتار في شمال ألمانيا، رغم إعلان سكان المدينة المجاورة للمصنع رفضهم للخطة في الاستفتاء غير الملزم الذي تم بشأن القضية.

كانت مدينة جرونهايد القريبة من العاصمة برلين قد نظمت استفتاء شعبيا غير ملزم لمعرفة رأي السكان بشأن خطط «تسلا» لإضافة منشأة شحن ومستودع جملة وروضة أطفال للشركة على مساحة 170 هكتار إضافية.

ووفقاً للخطة سيتم إزالة حوالي 100 هكتار من الغابات المحيطة بالمصنع لتنفيذ التوسعات.

وشارك في الاستفتاء حوالي 5400 مقيم حيث رفض 3499 مقيما منهم الخطة في حين وافق عليها 1882 مقيماً.

وتم إعلان نتيجة الاستفتاء أمس. وهذا الاستفتاء غير ملزم لكنه يعتبر مؤشراً مهماً إلى موقف مسؤولي المنطقة من الخطة.

من ناحيتها، قالت شركة تسلا اليوم الأربعاء: ندرك أن سكان جرونهايد لديهم مخاوف من التوسعات المخططة... لكن مازلنا مقتنعين بأن التطوير اللوجستي للموقع سيكون مفيداً للغاية للمجتمع. ووفقاً للآراء التي تلقيناها خلال الأسابيع الأخيرة، سننسق خطواتنا مع كل الأطراف ذات الصلة.