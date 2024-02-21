تراجع أرباح شركة التعدين العملاقة «ريو تينتو» بنسبة 19% في 2023



لندن (د ب أ)

أعلنت شركة التعدين الأنجلو-أسترالية العملاقة «ريو تينتو»، اليوم الأربعاء، تراجع صافي أرباحها بنسبة 19% إلى 10.06 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بأرباح بلغت 12.39 مليار دولار في عام 2022.

وتراجعت الأرباح الأساسية للشركة إلى 11.8 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 13.4 مليار دولار في عام 2022.

وتراجعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9% لتصل إلى 23.89 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 26.27 مليار دولار في عام 2022.

كما تراجعت إيرادات المبيعات الموحدة بنسبة 3% لتصل إلى 54.04 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 55.55 مليار دولار في عام 2022.

وارتفع إجمالي إنتاج الشركة من النحاس المكافئ بنسبة تزيد على 3% في عام 2023.

كما أعلنت الشركة توزيع أرباح عادية بقيمة 435 سنتاً أميركياً للسهم الواحد عن عام 2023 بأكمله، بانخفاض بنسبة 12% مقارنة بعام 2022.

وبالنظر للعام المالي 2024، تتوقع الشركة أن يصل حجم صادراتها من خام الحديد في مشروعها بمنطقة بيلبارا إلى ما يتراوح بين 323 و338 مليون طن، مقارنة بـ 331.8 مليون طن في عام 2023.