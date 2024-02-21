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اقتصاد

النفط يستقر وسط توقعات بخفض الفائدة الأميركية

النفط يستقر وسط توقعات بخفض الفائدة الأميركية
21 فبراير 2024 20:58

 
لندن (رويترز) 

 

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انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الطلب

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة في ظل تنامي التوقعات بأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» أسعار الفائدة سيستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً، وهو ما طغى على المخاوف القائمة إزاء الهجمات على الشحن في البحر الأحمر.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً، بما يعادل 0.17%، إلى 82.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 1511 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات، أو 0.12%، إلى 76.95 دولار.
ونزلت عقود الخامين عن أعلى مستوياتهما خلال ثلاثة أسابيع تقريباً أمس الثلاثاء، إذ تراجعت عقود برنت 1.% وغرب تكساس الوسيط 1.4%.
وبلغت علاوة العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق أبريل عن عقود سبتمبر أعلى مستوياتها منذ 31 أكتوبر يوم الاثنين عند 3.64 دولار للبرميل رغم تراجعها منذ حينها إلى حوالى 3.50 دولار. والعلاوة هي بمثابة غرامة لتأخر البيع وعلامة على شح المعروض في السوق.
وطغت المخاوف من أن يستغرق إقدام الاحتياطي الاتحادي على خفض أسعار الفائدة وقتاً أطول مما كان متوقعاً على آفاق الطلب على النفط.

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