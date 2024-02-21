شراكة بين «إيرباص» و«توتال إنيرجيز» بمجال وقود الطيران المستدام



باريس (د ب أ)



أعلنت شركة «إيرباص»، عملاق تصنيع الطائرات الأوروبية، وشركة الطاقة الفرنسية «توتال إنيرجيز»، اليوم الأربعاء، أنهما بصدد إقامة شراكة استراتيجية بينهما في مجال استخدام وقود الطيران المستدام.

وتهدف الشراكة إلى المساهمة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطيران، بما يتماشى مع تحقيق الحياد الكربوني في القطاع بحلول عام 2050.

وكانت الدول الأعضاء في «منظمة الطيران المدني الدولي» (إيكاو) وافقت على الهدف في عام 2022.

وقالت «إيرباص»، إن وقود الطيران المستدام الذي توفره شركة «توتال إنيرجيز» من شأنه أن يؤدي إلى تقليل ما يصل إلى 90% من حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالمقارنة مع ما يعادله من الوقود الأحفوري.

ومن المقرر أن تغطي الشراكة توريد وقود الطيران المستدام من شركة «توتال إنيرجيز»، أو أكثر من نصف احتياجات شركة «إيرباص» في أوروبا.

كما ستغطي الشراكة برنامجاً للبحث والابتكار يهدف إلى تطوير وقود مستدام بنسبة 100% مخصص لتصميم الطائرات، في الحاضر والمستقبل.