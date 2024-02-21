الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شراكة بين «إيرباص» و«توتال إنيرجيز» بمجال وقود الطيران المستدام

نموذج مصغر لطائرة من طراز إيرباص C295 بمعرض سنغافورة للطيران (أ ف ب)
21 فبراير 2024 21:02

 
باريس (د ب أ)


أعلنت شركة «إيرباص»، عملاق تصنيع الطائرات الأوروبية، وشركة الطاقة الفرنسية «توتال إنيرجيز»، اليوم الأربعاء، أنهما بصدد إقامة شراكة استراتيجية بينهما في مجال استخدام وقود الطيران المستدام.
وتهدف الشراكة إلى المساهمة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطيران، بما يتماشى مع تحقيق الحياد الكربوني في القطاع بحلول عام 2050.
وكانت الدول الأعضاء في «منظمة الطيران المدني الدولي» (إيكاو) وافقت على الهدف في عام 2022.
وقالت «إيرباص»، إن وقود الطيران المستدام الذي توفره شركة «توتال إنيرجيز» من شأنه أن يؤدي إلى تقليل ما يصل إلى 90% من حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالمقارنة مع ما يعادله من الوقود الأحفوري.
ومن المقرر أن تغطي الشراكة توريد وقود الطيران المستدام من شركة «توتال إنيرجيز»، أو أكثر من نصف احتياجات شركة «إيرباص» في أوروبا.
كما ستغطي الشراكة برنامجاً للبحث والابتكار يهدف إلى تطوير وقود مستدام بنسبة 100% مخصص لتصميم الطائرات، في الحاضر والمستقبل.

ايرباص
توتال
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
شعار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الأخبار العالمية
منظمة تحمّل داعش مسؤولية هجوم كيماوي في سوريا
23 فبراير 2024
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس
علوم الدار
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس
23 فبراير 2024
سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة مالية على شركة تدقيق
اقتصاد
سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة مالية على شركة تدقيق
23 فبراير 2024
«الفجيرة الثقافية» تناقش الابتكار في صناعة المحتوى
التعليم والمعرفة
«الفجيرة الثقافية» تناقش الابتكار في صناعة المحتوى
اليوم 23:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©