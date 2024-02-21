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اقتصاد

«الإمارات للتنمية» يستعرض حلول التمويل التجاري

خلال فعاليات المؤتمر (من المصدر)
22 فبراير 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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نمو تجاري تاريخي

أكد مصرف الإمارات للتنمية، دوره المحوري في بناء اقتصادٍ مستدامٍ ومكتفٍ ذاتياً، وذلك عبر باقة حلول التمويل التجاري وتمويل سلاسل التوريد المبتكرة التي يوفرها لدعم الشركات ضمن القطاعات الرئيسة، ومساهماته الفاعلة في صياغة مشهد التجارة والتصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما مع وجود أكثر من 900 شركة رائدة في السوق، ومجموعة من الشركات العاملة بمجال التجارة والصادرات في المنطقة.
وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، بمناسبة مشاركة المصرف في مؤتمر جلوبال تريد ريفيو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024: «تشكل حلول التمويل التجاري وتمويل سلاسل التوريد عوامل رئيسة لنمو الأعمال والتوسع الدولي وسط المتغيرات التي تشهدها قطاعات التجارة والتصدير على المستوى العالمي». وتتيح لنا المشاركة في الفعالية تسليط الضوء على حلول التمويل التجاري وتمويل سلاسل التوريد ورأس المال العامل المتخصصة التي نقدمها والتي تساعد الشركات على العمل بفعالية وسهولة أكبر. وقال:«تعكس مشاركتنا في هذا الحدث التزامنا المتواصل بتحسين آليات التمويل التجاري، وتمويل سلاسل التوريد، لتأسيس اقتصاد قوي ومستدام، وتعزيز المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات».

مصرف الإمارات للتنمية
التجارة
التصدير
التمويل التجاري
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