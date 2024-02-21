1.7 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تراجعت المؤشرات الأسهم المحلية بشكل نسبي مع زيادة السيولة لتصل إلى 1.7 مليار درهم، منها 1.25 مليار في سوق العاصمة، و456.8 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وخسرت القيمة السوقية للأسهم المحلية، أمس، 8.26 مليار درهم، بواقع 4.48 مليار درهم لسوق أبوظبي، و3.77 مليار درهم لسوق دبي، لتبلغ القيمة السوقية لسوق أبوظبي 2.867 تريليون درهم، وتنخفض القيمة السوقية لأسهم دبي إلى 727 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على انخفاض جديد بمقدار 11.19 نقطة وبنسبة 0.11% عند مستوى 9389.09 نقطة. وزادت قيمة التداولات إلى 1.253 مليار درهم، شملت ما يزيد على 576.129 مليون سهم عبر 17762 صفقة.

وارتفعت أسهم 25 شركة من أصل 63 شركة جرى تداول أسهمها، أمس، وانخفضت أسهم 22 شركة، وبقيت أسهم 16 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 208.196 مليون درهم، تلاه سهم «دانة غاز» بقيمة 149.022 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بقيمة 98.65 مليون درهم. وجاء سهم «دانة غاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 225.45 مليون سهم، وتلاه سهم «اشراق للاستثمار» بتداول 156.68 مليون سهم، ثم «ملتيبلاي» بنحو 21.92 مليون سهم.

وتباين أداء الأسهم النشطة، أمس، حيث تضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «دانة غاز» بنسبة 12.76% ليغلق عند 0.707 درهم، تلاه «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» بنسبة 7.77% ليغلق عند 3.05 درهم، ثم «بالمز الرياضية» بنسبة 6.48% ليغلق عند 13.14 درهم، وكذا «إشراق للاستثمار» بنسبة 3.3% إلى 0.313 درهم، وارتفع سهم «الدار العقارية» بنسبة 1.37% ليغلق عند 5.17 درهم.

وفي المقابل، انخفضت أسهم نشطة أخرى، منها «بيور هيلث» بنسبة 3.89% إلى 4.45 درهم، و«فيرتيغلوب» بنسبة 02.58% إلى 2.64 درهم، و«ملتيبلاي» بنسبة 1.59% إلى 2.47 درهم، وكذا «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 0.6% إلى 16.58 درهم و«أبوظبي الأول» بنسبة 1.11% ليغلق عند 14.2 درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 387.587 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 311.136 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 76.45 مليون درهم محصلة «شراء».

سوق دبي

عاد المؤشر العام لسوق دبي المالي للانخفاض، أمس، بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية، ليخسر 22.37 نقطة وبنسبة 0.52%، ويغلق عند مستوى 4254.99 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 16 شركة مقابل انخفاض أسهم 18 شركة، وثبات أسهم 4 شركات من بين 38 شركة متداولة.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي، في ختام التعاملات، 456.83 مليون درهم، بعد التعامل على 159.466 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7022 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 100.25 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 97.68 مليون درهم، ثم «بنك دبي التجاري» بقيمة 47.47 مليون درهم.

فيما جاء «تكافل الإمارات» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 21.62 مليون سهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 16.71 مليون سهم، ثم «إعمار العقارية» بتداول 12.33 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «تكافل الإمارات» بنسبة 11.8% ليغلق عند 0.518 درهم، تلاه «اكتتاب القابضة» بنسبة 5.85% ليغلق عند 0.235 درهم، ثم «تبريد» بنسبة 3.86% ليغلق عند 3.49 درهم، وكذا «الإثمار القابضة» بنسبة 1.53% إلى 0.198 درهم، في حين ضمت قائمة الأسهم المنخفضة «أمانات القابضة» بنسبة 3.63% ليغلق عند 1.06 درهم و«إعمار للتطوير» بنسبة 2.78% إلى 7.68 درهم، و«أملاك للتمويل» بنسبة 2.39% إلى 0.775 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.15% إلى 18.2 درهم.

وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 128.477 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 137.302 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 8.824 مليون درهم كمحصلة «بيع».