«أبوظبي للصادرات» يشارك في مؤتمر «جي تي آر»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية في مؤتمر «جي تي آر» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسخته الرابعة والعشرين، والتي عقدت في دبي يومي 20 و21 فبراير الحالي، كأحد الرعاة الاستراتيجيين للحدث العالمي.

وسلط المؤتمر الضوء على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات والأفراد لبناء القدرات، وتعزيز التواصل لدعم قطاع التجارة والتصدير والاستيراد، مع ضرورة اتخاذ خطوات استباقية والتخطيط لمستقبل أكثر مرونة، وتعزيز القدرات من أجل مواجهة التحديات القائمة بكفاءة، كما ناقش المؤتمر التطورات المتقدمة في قطاع التجارة العالمية والإقليمية، وسد فجوة المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة والصادرات.

وقال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة: «يسعدنا أن نشارك كراعٍ استراتيجي لمؤتمر (جي تي آر) الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما يوفره من فرصة مهمة لإيصال رؤيتنا وأهدافنا مع المؤسسات المشاركة، بما يسهم في تنمية الصادرات الوطنية، وإننا نتطلع إلى عقد شراكات جديدة تدعم نمو وتطوير قطاع التصدير في دولة الإمارات وتفتح آفاقاً أوسع لها».

وأضاف: «إن مكتب أبوظبي للصادرات يقوم بتوفير التسهيلات الائتمانية لدعم الصادرات الإماراتية، حيث يعمل إلى جانب المؤسسات كالبنوك الوطنية ووكالات ائتمان الصادرات لتنمية قطاع التصدير في دولة الإمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني».

وناقش المؤتمر موضوعات متنوعة حول آليات التجارة في مرحلة ما بعد النفط، وإمكانيات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمركز لتمويل سلاسل التوريد، واستراتيجيات إدارة النقد للشركات، والدعم المقدم من الدول لإمدادات السلع الرئيسية، والتطورات في التجارة الإلكترونية.