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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط
22 فبراير 2024 08:42

ارتفعت أسعار النفط قليلاً اليوم الخميس وأبقت على المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة والتي جاءت وسط مؤشرات على نقص الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً إلى 78.08 دولار للبرميل لشهر أقرب استحقاق. وبحلول الساعة 0150 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر لعقد مايو 14 سنتاً إلى 77.45 دولار للبرميل.


وزاد خام برنت تسليم أبريل 14 سنتاً إلى 83.17 دولار للبرميل، في حين أضافت عقود مايو 13 سنتاً لترتفع إلى 82.24 دولار للبرميل.


وكتب محللو إيه.إن.زد في مذكرة "اتسعت علاوة الأسعار الفورية مقارنة بالعقود الآجلة القريبة خلال الأسابيع الماضية، مما يشير إلى توقعات قوية للطلب على المدى القريب".
وارتفعت أسعار النفط بواحد في المئة أمس الأربعاء، وسجلت عقود النفط المرتبطة بالتسليم على المدى القريب أعلى علاوة لها منذ أشهر.

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ومن المقرر أن تصدر بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس، متأخرة بيوم بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
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