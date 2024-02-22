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اقتصاد

«انفيديا» تحقق أرباحاً قياسية مع ارتفاع الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

«انفيديا» تحقق أرباحاً قياسية مع ارتفاع الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي
22 فبراير 2024 13:13

سان فرانسيسكو(أ ف ب)

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أعلنت شركة «انفيديا» الأربعاء ارتفاع أرباحها إلى 12.3 مليار دولار في الربع الأخير بفضل إيرادات قياسية مدفوعة بالطلب على رقائقها لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وسجلت شركة الرقائق العملاقة في وادي السيليكون إيرادات قياسية بلغت 22.1 مليار دولار في الربع الذي انتهى في أواخر يناير الماضي وإيرادات قياسية بلغت 60.9 مليار دولار للسنة المالية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «انفيديا» جنسن هوانغ في بيان: «وصلت الحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نقطة تحول».
وأضاف: «الطلب يتزايد في جميع أنحاء العالم عبر الشركات والصناعات والدول».
وبلغت عائدات الشركة من وحدتها المتخصصة في حوسبة مراكز البيانات مستوى قياسياً عند 18.4 مليار دولار في الربع المنقضي، أي أكثر من أربعة أضعاف عائدات نفس الفترة من العام السابق.
وقالت «انفيديا» إنها تتوقع أن يصل إجمالي إيراداتها 24 مليار دولار في الربع الحالي.

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