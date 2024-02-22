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اقتصاد

البنك المركزي التركي يبقي سعر الفائدة عند 45%

البنك المركزي التركي يبقي سعر الفائدة عند 45%
22 فبراير 2024 16:13

إسطنبول (أ ف ب)
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 45% الخميس، ما يمثل نهاية دورة تشديد السياسة النقدية بعد ثمانية أشهر متتالية من الزيادات.
وهذا أول قرار بشأن سعر الفائدة يصدره محافظ البنك المركزي التركي المعين حديثاً فاتح كاراهان، الخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك وشركة «أمازون» الأميركية العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
وأوضح البنك أنه «سيتم الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة، حتى يكون هناك انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري».
وبدأت تركيا في يوليو الماضي سياسة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم الذي بقي ثابتاً في يناير عند حوالي 65% على أساس سنوي، وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية.
وارتفع معدل التضخم الشهري في يناير إلى 6.7% بعدما كان 2.9% في ديسمبر عقب زيادة بنسبة 49% في الحد الأدنى للأجور دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي.

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