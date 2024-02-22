"نيكاي 225 " الياباني يحطّم عند الإغلاق رقماً قياسياً تاريخياً سجله في 1989

طوكيو (أ ف ب)



حطّم مؤشر نيكاي 225 الياباني الخميس مستوى قياسياً سجّله في العام 1989 قبل أن تتراجع أسعار الأصول اليابانية بشكل حادّ في مطلع التسعينيات.

وبلغ المؤشر مستوى 39156.97 نقطة الخميس، متجاوزاً الرقم القياسي البالغ 38958.44 الذي سُجّل في 29 ديسمبر 1989، قبل أن يغلق على 39098.68 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق.

بذلك، تمكّن مؤشر نيكاي 225 من تجاوز المستويات التي سُجّلت خلال فترة الازدهار بين 1985 و1989، عندما زادت قيمته أربعة أضعاف وارتفعت قيمة الأصول اليابانية بشكل ملحوظ.

وكانت أسعار العقارات في طوكيو حينها أعلى بمئات المرّات من أسعارها في منطقة مانهاتن بنيويورك وكانت عضوية نوادي الغولف تكلّف ملايين الدولارات.

ومع تدفق الأموال النقدية وبدعم من قوة الين، بدأت شركات يابانية الاستحواذ على شركات في الخارج، على غرار شركة سوني التي استحوذت على كولومبيا بيكتشرز وشركة ميتسوبيشي التي اشترت مركز «روكفلر» الشهير في نيويورك.



