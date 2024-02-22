258 مليون درهم صافي شراء الأجانب من الأسهم المحلية



حسام عبدالنبي (أبوظبي)

قلصت عمليات شراء نفذها المستثمرون الأجانب في أسواق الأسهم المحلية أمس من تراجع المؤشرات بسبب عمليات بيع نفذها المستثمرون الأفراد حيث جاءت محصلة تعاملات الأجانب (شراء) بقيمة 257.92 مليون درهم موزعة بواقع 246.93 مليون درهم صافي شراء في سوق العاصمة و10.99 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي المالي. وتراجعت المؤشرات في كلا السوقين وبنسبة 0.7% في أبوظبي ونسبة 0.6% في دبي وتزامن ذلك مع انخفاض طفيف في السيولة مقارنة باليوم السابق حيث بلغت قيمة التداولات الإجمالية أمس 1.624 مليار درهم منها 1.263 مليار في سوق العاصمة و361 مليون درهم في سوق دبي المالي. وخسرت القيمة السوقية للأسهم المحلية أمس 20.48 مليار درهم بواقع 16.56 مليار درهم لسوق أبوظبي و3.925 مليار درهم لسوق دبي ولتبلغ القيمة السوقية لسوق أبوظبي 2.850 تريليون درهم، وتنخفض القيمة السوقية لأسهم دبي إلى 723.1 مليار درهم.



وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على انخفاض ملحوظ جديد بمقدار 73.64 نقطة وبنسبة 0.78% عند مستوى 9315.45 نقطة. وزادت قيمة التداولات إلى 1.263 مليار درهم، شملت ما يزيد على 314.878 مليون سهم عبر 15921 صفقات. وارتفعت أسهم 22 شركة من أصل 70 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 37 شركة، وبقيت أسهم 12 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 205.17 مليون درهم، وتلاه سهم «إي آند» بقيمة 198.183 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بقيمة 105.68 مليون درهم. وجاء سهم «اشراق للاستثمار» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 86.98 مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بتداول 30.5 مليون سهم، ثم «دانة غاز» بنحو 21.4 مليون سهم.

ومالت أسعار غالبية الأسهم النشطة أمس للانخفاض ومنها «إشراق للاستثمار» بنسبة 4.79% إلى 0.298 درهم، و«ملتيبلاي» بنسبة 4.86% إلى 2.35 درهم، و«دانة غاز» بنسبة 2.83% ليغلق عند 0.687 درهم، وكذلك «إي آند» بنسبة 2.63% ليغلق عند 18.48 درهم، و«بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 1.25% ليغلق عند 8.7 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 566.744 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 319.809 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 246.935 مليون درهم كمحصلة «شراء». وجاءت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 8.08 مليون درهم، والخليجيين (بيعاً) بقيمة 3.3 مليون درهم، في حين كانت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 242.157 مليون درهم.



وواصل المؤشر العام لسوق دبي المالي الانخفاض أمس ليخسر 25.78 نقطة وبنسبة 0.6% ويغلق عند مستوى 4229.21 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 13 شركة، مقابل انخفاض أسهم 19 شركة وثبات أسهم 5 شركات من بين 37 شركة متداولة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 361.647 مليون درهم، بعد التعامل على 199.575 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7888 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 86.54 مليون درهم، تلاه «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 56.27 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 55.21 مليون درهم. فيما جاء الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 79.37 مليون سهم، وتلاه «تكافل الإمارات» بتداول 30.29 مليون سهم، ثم «إعمار العقارية» بتداول 10.77 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «تكافل الإمارات» بنسبة 14.67% ليغلق عند 0.594 درهم، وتلاه دبي الإسلامية للتأمين «أمان» بنسبة 4% ليغلق عند 0.439 درهم، ثم «الفردوس القابضة» بنسبة 3.61% إلى 0.287 درهم، وجاء الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» في المركز الرابع بنسبة ارتفاع 2.5% مسجلاً 0.41 درهم، وتلاه «اكتتاب» بنسبة 2.12% ليغلق عند 0.24 درهم، وارتفع «إعمار للتطوير» بنسبة 0.65% إلى 7.73 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة أخري مثل «الإثمار القابضة» بنسبة 3.53% إلى 0.191 درهم، و«تبريد» بنسبة 2.86% ليغلق عند 3.39 درهم، وكذا «إعمار العقارية» بنسبة 1.47% ليغلق عند 8.04 درهم و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.53% إلى 6.4 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.09% إلى 18 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 158.244 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 147.245 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 10.99 مليون درهم كمحصلة «شراء».



تعاملات المؤسسات

زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 1.102 مليار درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 1.088 مليار درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 14.43 مليون درهم. وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 70.21 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 198.586 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 268.799 مليون درهم.