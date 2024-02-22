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اقتصاد

مجلس الأعمال الإماراتي الكازاخستاني يعقد اجتماعه الأول 28 فبراير

مجلس الأعمال الإماراتي الكازاخستاني يعقد اجتماعه الأول 28 فبراير
22 فبراير 2024 19:33

 

دبي (الاتحاد)
يعقد مجلس الأعمال الإماراتي الكازاخستاني اجتماعه الأول يوم الخميس الموافق 28 فبراير 2024، في الجناح الكازاخستاني بمدينة إكسبو دبي، بحضور معالي وزير التجارة الكازاخستاني، وبمشاركة أكثر من 200 شركة ومؤسسة خاصة تمثل مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية من البلدين الصديقين.
وأفاد اتحاد غرف الإمارات بأنه ناقش مع الجانب الكازاخستاني جدول أعمال الاجتماع المزمع عقده، وذلك خلال استقبال حميد محمد بن سالم الأمين العام في مكتب اتحاد غرف الإمارات سعادة ماديار مينيليكوف، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، وذلك بحضور أحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف.
وشهد اللقاء مناقشة تجديد مذكرة تفاهم تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي الكازاخستاني بين اتحاد غرف الإمارات وغرفة التجارة الدولية الكازاخستانية.
وأكد ابن سالم، على سعي اتحاد غرف الإمارات الدائم للترويج التجاري والاستثماري للدولة، فضلاً عن التعريف بالفرص الاستثمارية المثمرة في كازاخستان والمتاحة أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، مؤكداً أن عقد اللقاءات المستمرة بين أصحاب الأعمال ستسهم بإيجاد شراكات جديدة تخدم مصالح جميع الأطراف.
من جهته، أعرب السفير الكازاخستاني عن رغبة قطاع الأعمال الكازاخستاني بتكثيف العمل المشترك مع اتحاد غرف الإمارات للترويج لأنشطة وفعاليات مجلس الأعمال الإماراتي الكازاخستاني، كما أبدى رغبته بالتنسيق لعقد لقاءات اقتصادية أخرى تتيح فرص التعارف بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.

اتحاد غرف التجارة والصناعة
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