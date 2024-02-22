67 ألف شركة جديدة تنضم لـ «غرفة دبي» بنمو 20% خلال 2023



مصطفى عبد العظيم(دبي)

كشفت غرف دبي عن انضمام 67.222 شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي، بنسبة نمو سنوية بلغت 20%، وهي أعلى نسبة للأعضاء الجدد في تاريخ الغرفة، في حين بلغ إجمالي عدد الأعضاء النشطين في عضوية الغرفة 217.788 شركة، بنسبة نمو سنوية بلغت 26.8%.

وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 284.5 مليار درهم، بنسبة نمو سنوية بلغت 4.3%.

وأظهرت الأرقام التي أعلنتها غرف دبي، والغرف الثلاث العاملة تحت مظلتها وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال اللقاء الإعلامي السنوي الذي نظمته أمس نجاح غرفة دبي العالمية في استقطاب 138 شركة متنوعة، منها 34 شركة متعددة الجنسيات، بنسبة نمو سنوية بلغت 580%، و104 شركات صغيرة ومتوسطة، بنسبة نمو سنوية بلغت 550% وبلغ عدد شركات دبي التي دعمت الغرفة توسعها الخارجي 77 شركة، بنسبة نمو قياسية بلغت 756%، في حين ارتفع إجمالي عدد المكاتب الخارجية التي تديرها الغرفة إلى 31 مكتباً مع افتتاح 16 مكتباً خارجياً جديداً خلال العام 2023 لوحده.

وواصلت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جهودها لتنمية منظومة الاقتصاد الرقمي بالإمارة مع استقطابها لـ 9 شركات رقمية متعددة الجنسيات، وجذبها لـ 549 شركة ناشئة متخصصة بالتقنيات المتقدمة إلى الإمارة، بنسبة نمو سنوية بلغت 916%.

وشهد اللقاء جلسة إعلامية تفاعلية أجاب فيها معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسلطان بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، على أسئلة الحضور من الإعلاميين.



وأصدرت غرفة تجارة دبي 735.155 شهادة منشأ في عام 2023، في حين ارتفع عدد الأعضاء المصدّرين إلى 13.688 بزيادة سنوية بلغت 9.1%.

وبلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة 5492 دفتر إدخال مؤقت لسلع وبضائع بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات درهم، ويشكل ذلك نمواً كبيراً في القيمة بنسبة سنوية بلغت 47%.

وأعلنت الغرفة تأسيس 76 مجموعة عمل جديدة خلال العام الماضي تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية ليصل عددها الإجمالي إلى 105 مجموعات أعمال، كما راجع قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال 111 قانون ومشروع قانون بالتعاون مع مجموعات الأعمال بنسبة اعتمادٍ للتوصيات بلغت 53%. واستقبلت غرفة تجارة دبي 141 قضية وساطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 49.6 مليون درهم، وتمت تسوية 75% منها بنجاح.

وقال معالي عبد العزيز عبد الله الغرير: تميّز عام 2023 بتحقيق غرف دبي إنجازات نوعية، حيث عززنا التزامنا الراسخ بمساعدة أعضائنا، وخدمة مصالحهم، وما النموّ القياسي في عدد الأعضاء الجدد إلا دليل على نجاحنا في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال. دعم القطاع الخاص أولوية لغرف دبي، وحريصون على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بالارتقاء بمسيرة التنمية المستدامة، وتطبيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية.

وبدوره أكد معالي عمر سلطان العلماء، أهمية دور التكنولوجيا الرقمية في توفير الإمكانات وبناء الفرص لدفع عجلة النمو، من خلال تصميم برامج ومبادرات تطور البنية التحتية الرقمية، وبناء مستقبل دبي الرقمي من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، بما يمكن دبي من الوصول إلى مصاف أفضل النماذج الاقتصادية المستقبلية في العالم.

وقال معاليه إن رؤى حكومة دولة الإمارات ترتكز على استشراف مستقبل قطاع التكنولوجيا وتبني الاستباقية وبناء الجاهزية وتعزيز المرونة في مواجهة تحدياته من خلال تمكين المواهب الوطنية والشباب المتميزين بالمهارات الرقمية اللازمة لتعزيز الابتكار وصناعة الجيل القادم من قادة التكنولوجيا والمجالات الرقمية.

غرفة دبي العالمية

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: «يبرز دورنا الحيوي في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث نركز من خلال شبكة متكاملة من المكاتب الخارجية على استقطاب الاستثمارات ودعم التوسع الخارجي لشركات دبي، والتعريف بالمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للمستثمرين. ونعتبر ما حققناه في العام الماضي خطوة متقدمة ترسخ مكانة دبي وسمعتها كوجهة حاضنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.



ومن جهته، قال محمد علي راشد لوتاه: حققنا العديد من مستهدفات استراتيجيتنا برغم المتغيرات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي. حريصون على توثيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مع التركيز على مصالح أعضائنا والقطاع الخاص. ونحن مستمرون هذا العام بالتنسيق مع جميع شركائنا في العمل على دعم مجتمع الأعمال عبر مبادرات وبرامج وخدمات استثنائية».





وطوّر مركز دبي للشركات العائلية الذي تم إطلاقه تحت مظلة غرف دبي في مايو من العام الماضي، 6 أدلة إرشادية للشركات العائلية وقام بتطوير وإطلاق ثلاثة برامج تعليمية لأفراد الشركات العائلية والمستشارين أبرزها برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، في حين شارك 27 مستشاراً في برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين.