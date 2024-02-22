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اقتصاد

«الثريا» تكشف عن هاتف ذكي جديد

«الثريا» تكشف عن هاتف ذكي جديد
22 فبراير 2024 19:40


أبوظبي (الاتحاد)
كشفت شركة الثريا للاتصالات، شركة خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة التابعة لمجموعة الياه سات للاتصالات الفضائية الرائدة في دولة الإمارات، عن أحدث هواتفها المتطورة SKYPHONE by Thuraya، الهاتف الذكي الجديد الذي يتيح للمستخدمين من الأفراد والمؤسسات على حد سواء إمكانية الاتصال عبر كل من الشبكات الخلوية والأقمار الصناعية.
وسيتم عرض الهاتف، خلال الملتقى العالمي للهواتف المتحركة 2024 الذي سيقام في برشلونة، خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري.
وبفضل SKYPHONE by Thuraya سيتمكن المستخدمون، ولأول مرة على الإطلاق، من استخدام هاتفهم الذكي للاتصال عبر الأقمار الصناعية في أي مكان ضمن نطاق تغطية شبكة الثريا في أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا كافة.
وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «يتميز هاتف SKYPHONE by Thuraya بقدرات متطورة تمكّن من استخدامه عبر قارات متعددة إلى جانب تصميمه المريح، ما يجعله نقطة تحول مبتكرة في قطاع الهواتف الذكية، ويمتلك الإصدار الجديد من هواتف الثريا تصميم ومزايا الهاتف الذكي التقليدي مع إمكانية إضافية تتمثل في الاتصال العالمي عبر الأقمار الصناعية».
وأضاف الهاشمي: يعزز الهاتف الجديد مكانة شركة الثريا، ويتيح الفرصة لفتح أسواق ومجالات اهتمام جديدة.
من المتوقع أن يتوفر الهاتف الذكي الجديد عبر شركاء توزيع شركة الثريا، اعتباراً من سبتمبر 2024.

الثريا للاتصالات
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