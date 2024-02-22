«الوطني الاتحادي» يستضيف دورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، دورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية المصاحب للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، بتاريخ 25 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويهدف المؤتمر إلى حشد العمل البرلماني لدعم وتعزيز التجارة العالمية التي تعود بالفائدة على شعوب ودول العالم.

وقال معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي: تأتي استضافة الإمارات للمؤتمر البرلماني المصاحب للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية تجسيداً لعلاقة التعاون والشراكة القائمة بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي واستمراراً لنجاحات الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في الفعاليات البرلمانية الدولية، كما تأتي الاستضافة انسجاماً مع السمعة والمكانة التي تحظى بها دولة الإمارات من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية.

وأضاف، يأتي تنظيم المؤتمر البرلماني ضمن أهداف الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، الرامية إلى تعزيز علاقات الشراكة الفاعلة مع الاتحادات والمؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، واستثمار الدور المهم لهذه المؤسسات في تحقيق التنمية لدول وشعوب العالم ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز العلاقات بين شعوب العالم.