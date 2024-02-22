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اقتصاد

«نافل» تستضيف مؤتمر «وكلاء الشحن»

«نافل» تستضيف مؤتمر «وكلاء الشحن»
23 فبراير 2024 00:59

دبي (الاتحاد)

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أعلنت اللجنة الوطنية للشحن والإمداد بدولة الإمارات (نافل) عن استضافة مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا) يومي 5 و6 مارس المقبل تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الفخري لـ(نافل)، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع السياسات والمعنيين لمناقشة الاتجاهات والاستراتيجيات التي تُشكل مستقبل الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتسليط الضوء على فرص النمو في قطاع الشحن والإمداد والاقتصاد في المنطقة.
وبحسب بيان صادر عن (نافل)، يُشكل المؤتمر منصة ملائمة لتعزيز التعاون بين الدول والمعنيين بهدف تطوير بنية تحتية فعّالة للاتصال وتسهيل التجارة عبر الحدود. 

الإمارات
اللجنة الوطنية للشحن والإمداد
دبي
أحمد بن سعيد
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