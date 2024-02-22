مطارات دبي تطلق جائزة OneDXB

دبي (الاتحاد)

احتفلت مطارات دبي، بتميز الأداء داخل مجتمع المطار من خلال تكريم الأفراد من شركاء الخدمات الرئيسيين خلال حفل إطلاق جائزة OneDXB المقدمة من رئيس مطارات دبي. وتهدف الجائزة لتكريم الموظفين المتميزين من مختلف الكيانات العاملة في مطار دبي الدولي، وذلك تقديراً لجهودهم في تقديم تجارب استثنائية لضيوف المطار المسافرين.

حضر حفل إطلاق الجائزة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، وبول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، حيث تم تكريم خمسة موظفين مميزين.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي: تحافظ دبي على مكانتها الرائدة في مجال الابتكار والنمو في قطاع الطيران على المستوى العالمي، ويسعدنا اليوم تكريم ومكافأة الأفراد الذين يساهمون في تحقيق هذا النجاح. وأضاف: تماشياً مع خطّة دبي الاقتصادية 2033 والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث وجهات سياحية في العالم على مدى العقد المقبل، سنحرص دوماً على تكريم الأفراد المتميزين للمساهمة في تحقيق أهداف الخطة.

وحصل خالد نور، المدير المناوب الأول في مطار دبي الدولي DXB، على الجائزة المرموقة عن موظفي مطارات دبي، وفاز بالجائزة كذلك كل من الرقيب علي بالشالات، مراقب الجوازات في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ونورة المزروعي، مفتش أول في جمارك دبي، ومحمد الشاعر، ملازم في شرطة دبي، وعلي عطية السيد، مساعد مبيعات في سوق دبي الحرة.