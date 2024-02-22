الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مطارات دبي تطلق جائزة OneDXB

أحمد بن سعيد خلال تكريم الموظفين المتميزين (من المصدر)
23 فبراير 2024 00:59

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«خيول الإمارات» تتألق في «الأشواط التأهيلية» لبطولة أبوظبي الدولية
«الكيك بوكسينج للمحترفين» تشهد 15 نزالاً مثيراً في «مبادلة دوم»

احتفلت مطارات دبي، بتميز الأداء داخل مجتمع المطار من خلال تكريم الأفراد من شركاء الخدمات الرئيسيين خلال حفل إطلاق جائزة OneDXB المقدمة من رئيس مطارات دبي. وتهدف الجائزة لتكريم الموظفين المتميزين من مختلف الكيانات العاملة في مطار دبي الدولي، وذلك تقديراً لجهودهم في تقديم تجارب استثنائية لضيوف المطار المسافرين.
حضر حفل إطلاق الجائزة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، وبول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، حيث تم تكريم خمسة موظفين مميزين.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي: تحافظ دبي على مكانتها الرائدة في مجال الابتكار والنمو في قطاع الطيران على المستوى العالمي، ويسعدنا اليوم تكريم ومكافأة الأفراد الذين يساهمون في تحقيق هذا النجاح. وأضاف: تماشياً مع خطّة دبي الاقتصادية 2033 والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث وجهات سياحية في العالم على مدى العقد المقبل، سنحرص دوماً على تكريم الأفراد المتميزين للمساهمة في تحقيق أهداف الخطة.
وحصل خالد نور، المدير المناوب الأول في مطار دبي الدولي DXB، على الجائزة المرموقة عن موظفي مطارات دبي، وفاز بالجائزة كذلك كل من الرقيب علي بالشالات، مراقب الجوازات في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ونورة المزروعي، مفتش أول في جمارك دبي، ومحمد الشاعر، ملازم في شرطة دبي، وعلي عطية السيد، مساعد مبيعات في سوق دبي الحرة.

مطارات دبي
دبي
الإمارات
أحمد بن سعيد
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
الرياضة
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
اليوم 18:30
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
الأخبار العالمية
روسيا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وسياسيين أوروبيين
اليوم 18:21
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
الرياضة
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
اليوم 18:06
زيلينسكي يلتقط صورة سيلفي في جبهة القتال
الأخبار العالمية
زيلينسكي يوجه مناشدة إلى الكونغرس الأميركي
اليوم 18:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©