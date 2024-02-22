أحمد بن سعيد: «فلاي دبي» لاعب محوري في صناعة الطيران بالإمارات

دبي (الاتحاد)

أعلنت فلاي دبي عن نتائج سنوية قياسية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مما يمثل أقوى أداء للناقلة على الإطلاق، حيث حققت الشركة أرباحاً قياسية بقيمة 2.1 مليار درهم (572) مليون دولار، بنمو قدره 75% مقارنة بعام 2022، فيما بلغ إجمالي العائدات 11.2 مليار درهم (3 مليارات دولار) مقارنة بـ 9.1 مليار درهم (2.5 مليار دولار) في عام 2022، بنمو بلغ 23% مقارنة بعام 2022.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي: في العام الخامس عشر على انطلاقتها، برزت فلاي دبي كلاعب محوري في صناعة الطيران في دولة الإمارات ومساهم رئيس في اقتصاد دبي، لقد مكنها نموذج أعمالها القوي من تحقيق مستويات نمو متسارعة حتى في أوقات التحديات، ومضاعفة أسطولها التشغيلي وتوسيع شبكتها منذ الجائحة.. هذا الإنجاز القياسي للشركة تحقق بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة في دولة الإمارات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي رسخت نجاح صناعة الطيران وعززت من دور فلاي دبي كمساهم رئيس في هذا القطاع المحوري.

وأضاف: أثبتت فلاي دبي صواب قرارها بتسريع تسلم طائراتها خلال الجائحة، وحافظت على قوتها العاملة للمضي قدماً في خططها الطموحة لتوسيع شبكتها، والاستراتيجية الثاقبة للناقلة التي انعكست على أدائها القياسي.. فخور بالعمل الذي قام به فريق فلاي دبي لتحقيق هذه النتائج المميزة والذي يضع معايير أعلى للسنوات المقبلة لتحافظ الناقلة على دورها المهم في دعم مكانة دبي الرائدة في مجالات التجارة والسياحة والطيران على المستوى العالمي.



زخم النمو

ومن جهته قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: بناء على ما حققناه من أداء قوي في السابق، واصلنا زخم النمو متجاوزين جميع مستويات ما قبل الجائحة ليكون هذا العام الأكثر ربحية في تاريخ الشركة.. الثقة التي نحظى بها من قبل قيادتنا وشركائنا الرئيسيين رسخت التزامنا بربط المزيد من الأسواق غير المخدومة بدبي وتمكين المزيد من الناس من السفر بشكل سلس.

وأضاف: اختار أكثر من 108 ملايين مسافر فلاي دبي منذ أن أقلعت رحلتنا الأولى في عام 2009، ما يعكس جاذبية خدماتنا ومنتجاتنا وجاذبية المدينة التي نحمل اسمها وهي دبي.. فخور جداً بالعمل الدؤوب والتفاني الذي يبذله الجميع في فلاي دبي والذي مكننا من تحطيم جميع أرقامنا القياسية مع بقاء عملائنا أولوية لنا.

وحول توقعات عام 2024، قال الغيث: ملتزمون بدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 لترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم في مجال السياحة والأعمال خلال العقد المقبل، سنواصل خططنا الاستراتيجية لتطوير وتوسيع شبكتنا مع انضمام المزيد من الوجهات إلى شبكة الناقلة خلال هذا العام بدءاً من الوجهات الخمس الجديدة التي أعلنا عنها منذ بداية العام 2024.



نمو الشبكة

وأطلقت فلاي دبي 17 وجهة ونمت شبكتها في عام 2023 إلى 122 وجهة في 52 دولة شملت عشق أباد، القاهرة (سفنكس)، كورفو (موسمي)، كابول، ميلانو، مقديشو، نيوم، أولبيا (موسمي)، بوزنان، شيمكنت وسانت بطرسبرغ، وعادت الناقلة إلى جنوب شرق آسيا من خلال إطلاق رحلاتها إلى كل من كرابي وباتايا في تايلاند.

ونقلت فلاي دبي 13.8 مليون مسافر عبر شبكتها، بنمو بلغ 31% مقارنة بعام 2022.

وسجلت الناقلة نمواً بنسبة 32% في الطلب على درجة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى والقوقاز، كما نمت أعداد مسافري شبكتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 56% وفي أوروبا بنسبة 36%.

وتسلمت فلاي دبي 13 طائرة جديدة وأنهت عام 2023 بـ 84 طائرة منها 29 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، و52 طائرة بوينغ 737 ماكس 8، و3 طائرات بوينغ 737 ماكس 9.

وتمت إعادة ثلاث طائرات من بوينغ 737-800 من الجيل الجديد إلى المؤجرين مع نهاية عقد الإيجار التشغيلي الخاص بها.

وتتميز طائرات فلاي دبي بوينغ 737 ماكس 8 بكفاءة استهلاك الوقود بنسبة 14% أكثر من سابقتها، ومكنت الشركة من خفض متوسط استهلاك الوقود لكل ساعة طيران بنسبة 1.3% على أساس سنوي.

وفي معرض دبي للطيران 2023، وقعت فلاي دبي طلبية بقيمة 11 مليار دولار لشراء 30 طائرة بوينغ 787 دريملاينر يتوقع أن تتسلمها اعتباراً من عام 2026.

ووصل إجمالي عدد موظفي فلاي دبي إلى 5545 موظفاً، مع انضمام أكثر من 1000 موظف جديد في عام 2023 عبر مختلف دوائر الشركة، وكان 73% من المنضمين الجدد من الطيارين وطواقم الطائرات والمهندسين لدعم أسطول وشبكة الناقلة المتنامية.