«مبادلة» تتعاون مع مستثمرين لشراء حصة في «ترويست إنشورانس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» عن شراكة مع مستثمرين رئيسيين وشركات الأسهم الخاصة الرائدة «ستون بوينت كابيتال»، و«كلايتون دوبيلير آند روس» (CD&R)، إلى جانب مستثمرين آخرين، لشراء الحصة المتبقية لشركة «ترويست فايننشال كوربوريشن» (NYSE: TFC) في شركة «ترويست إنشورانس هولدينغز» التابعة لشركة «ترويست».

وتعد شركة «ترويست إنشورانس هولدينغز»، التي يوجد مقرها في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، خامس أكبر وسيط تأمين في الولايات المتحدة الأميركية، وتدير أكثر من 200 مكتب.

ويأتي هذا الاستثمار في أعقاب شراء مبادلة وشركة «ستون بوينت» ومستثمرين آخرين في عام 2023، حصة تبلغ 20% في «ترويست إنشورانس هولدينغز» مقابل 1.95 مليار دولار.

وتم بموجب هذه الصفقة تقييم «ترويست إنشورانس هولدينغز» بمبلغ 15.5 مليار دولار.

ومن المتوقع إنجاز الصفقة بالكامل، خلال الربع الثاني من عام 2024.

وقال لوكا موليناري، رئيس وحدة آسيا والخدمات المالية في مبادلة: نحن متحمسون للغاية لإتاحة الفرصة لنا للقيام باستثمار إضافي في ترويست إنشورانس هولدينغز، إنها شركة رائعة يقودها فريق إدارة عليا متميز، ونتطلع مع شركائنا في ستون بوينت كابيتال وكلايتون دوبيلير آند روس، لتعزيز مسيرة الشركة ومواصلة تمكينها في الأسواق.