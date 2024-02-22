%20 نمو متوقع بإيرادات وأرباح «أدنوك للحفر» العام الحالي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ترتفع الإيرادات الإجمالية والأرباح لشركة أدنوك للحفر بنسبة تتجاوز 20% العام الجاري 2024 لتتجاوز الإيرادات 13.22 مليار درهم (3.6 مليار دولار)، مقارنة مع نحو 11 مليار درهم في 2023، بحسب يوسف سالم المدير المالي للشركة.

وقال سالم، خلال إحاطة إعلامية عقدها أمس في أبوظبي، حول أعمال الشركة وخططها، إن أسطول الحفر الذي تمتلكه الشركة يعتبر من أكبر الأساطيل في العالم، حيث سيرتفع العام الجاري إلى 142 حفارة، بعد التعاقد على 13 حفارة جديدة ستدخل الخدمة، خلال 2024، مبيناً أن قيمة العقود الجديدة التي حصلت عليها الشركة بلغت 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار).

كما أشار إلى أن الشركة تتجه لزيادة حجم أعمالها في قطاع خدمات حقول النفط، بنسبة تصل إلى 35% خلال العام الجاري، لتصل الإيرادات المتوقعة إلى 2.75 مليار درهم (750 مليون دولار).

وقال إن شركة أدنوك للحفر تستحوذ على 35% من إجمالي قيمة قطاع خدمات حقول النفط في دولة الإمارات.

وأوضح المدير المالي للشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن توصيات إدارة الشركة هي زيادة التوزيعات النقدية للمساهمين بنسبة 5% سنوياً على الأقل، خلال السنوات المقبلة، فوق مستوى التوزيعات النقدية لعام 2023، التي بلغت 8.224 فلس في النصف الأول، وتوصية بتوزع 8.224 فلس في للنصف الثاني، بإجمالي يبلغ 16.45 فلس للعام.

ولفت إلى أن عقود الحفر التي تملكها الشركة في أبوظبي تمتد لفترات طويلة تتراوح ما بين 10 إلى 15 عاماً، إضافة إلى أن الشركة بدأت تعمل على توسيع مجال نشاطها في الأسواق الخارجية، لاسيما في أسواق دولة مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن شركة أدنوك للحفر تمكنت من استكمال عمليات التأهيل اللازمة في أسواق السعودية والكويت وعمان، الأمر الذي يعتبر الخطوة الأولى الضرورية لكي تدخل في المناقصات المطروحة في هذه الأسواق، وهو ما يفتح المجال أمام الشركة للحصول على عقود للعمل فيها.

وبين سالم أن الشركة حصلت العام الماضي على عقود للحفر في السوق الأردنية، حيث بدأت عمليات الحفر الاستكشافي هناك في شهر نوفمبر 2023، فيما تسعى لتوسيع نشاطها في العديد من الأسواق الخارجية.

إلى ذلك، أوضح أن عدد العاملين في الشركة يبلغ حالياً نحو 10 آلاف موظف، منهم أكثر من 20% مواطنون، فيما وصلت نسبة التوطين في المناصب الإدارية والمناصب القيادية للعمليات أكثر من 90%.

يشار إلى أن شركة «أدنوك للحفر» كانت قد أعلنت نتائجها المالية للربع الرابع، والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث بلغت إيرادات العام الماضي 3.05 مليار دولار (11.2 مليار درهم)، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام بنسبة 20% إلى 1.48 مليار دولار (5.5 مليار درهم)، مع هامش يعد رائداً على مستوى قطاع أعمال الحفر بلغ 49%.

وارتفع صافي الربح للعام بنسبة 29% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.03 مليار دولار (3.8 مليار درهم) بهامش 34%.

وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بقطاعي خدمات الحفر البحري وخدمات حقول النفط، حيث شهدا زيادة بنسبة 31% و37% على الترتيب. كما نمت جميع القطاعات على أساس سنوي، مع استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية لأسطول الحفارات وأعمال خدمات حقول النفط، لدعم خطط أدنوك لتحقيق أهداف الوصول إلى السعة الإنتاجية.