مكتوم بن محمد: دبي مركز محوري لحركة التجارة العالمية

دبي (الاتحاد)

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، راج سوبرامانيام، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «فيديكس كوربوريشن» العالمية، وريتشارد سميث، الرئيس والرئيس التنفيذي للطيران والشؤون الدولية في فيديكس.

وهنّأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء مسؤوليْ الشركة على افتتاح المركز الجديد لـ«فيديكس إكسبريس» للنقل السريع التابعة لشركة «فيديكس كوربوريشن» العالمية في مطار «دبي وورلد سنترال» في دبي الجنوب، باستثمار طويل الأمد بقيمة نحو 1.3 مليار درهم، مؤكداً سموه حرص دبي على تعزيز روابط التعاون والشراكة مع مختلف قطاعات الأعمال ومن أهمها قطاع الخدمات اللوجستية، والذي يعد من أهم القطاعات التي تميّزت فيها دبي مع تنامي موقعها كمركز كمحوري لحركة التجارة العالمية.

ويخدم المركز الجديد لفيديكس في دبي منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا، التي يعيش فيها نحو 45% من سكان العالم، ويشكّل جزءًا مهمًا من شبكتها الجوية العالمية التي تربط 220 دولة وإقليماً.

وتطرّق اللقاء إلى مناقشة التطلعات الاقتصادية الكبيرة لإمارة دبي والتي لخصتها أجندتها الاقتصادية D33، وما ترمي له من أهداف استراتيجية وفي مقدمتها مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وجعلها واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وما للقطاع اللوجستي من إسهام مهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الاقتصادية خلال السنوات العشر المقبلة.

كذلك تناول النقاش الاهتمام الكبير الذي توليه دبي لتشجيع الابتكار كركيزة من ركائز تعزيز قدراتها التنافسية على أسس مستدامة، وما تعمل عليه دبي من توفير أفضل البيئات الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية للنمو والازدهار، ومساعدة شركائها من المؤسسات والشركات العالمية الكبرى، وكذلك رواد الأعمال، على تحقيق طموحاتهم ومساندة خطط أعمالهم المستقبلية.

وخلال اللقاء، أعرب مسؤولا فيديكس عن التزام الشركة بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من قاعدتها في دبي، لافتين إلى أن الشركة حريصة على تعزيز شراكتها مع دولة الإمارات ودبي، التي تعود إلى العام 1989 مع افتتاح فيديكس لمركزها الأول في دبي لخدمة عملائها في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، مع الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمدينة وبنيتها التحتية القوية.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وخليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب.