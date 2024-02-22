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اقتصاد

سعود بن صقر: رأس الخيمة ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة

سعود بن صقر خلال حضوره الافتتاح الرسمي لمنتجع «أنانتارا ميناء العرب» رأس الخيمة (وام)
23 فبراير 2024 00:59

رأس الخيمة (وام)

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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، حفل الافتتاح الرسمي لمنتجع «أنانتارا ميناء العرب» رأس الخيمة، علامة الضيافة الفاخرة عالمياً، الإضافة الأحدث ضمن سلسلة الفنادق الفاخرة من فئة الخمسة نجوم في إمارة رأس الخيمة.
وأكد سموه أن رأس الخيمة تسير وفق استراتيجية متكاملة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والسياحة من خلال تعزيز جاذبيتها الاقتصادية والسياحية، ودعم مناخها الاستثماري الجاذب في مختلف القطاعات، وأبرزها قطاع السياحة والضيافة الذي يعد أحد أهم القطاعات الواعدة في الإمارة، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي، وتنوعها البيئي، وبنيتها التحتية الحديثة، وبيئتها الآمنة والمستقرة التي تدعم نمو وازدهار الأعمال.
وقال سموه، خلال حفل الافتتاح: «نرحب بالشركات العالمية التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لإطلاق أعمالها وتوسيع استثماراتها، والتي تعكس ثقة العالم بقوة ومتانة اقتصادنا، وما تقدمه إمارتنا من فرص للازدهار والنمو المستدام للشركات الإقليمية والعالمية.. قطاع الضيافة مساهم رئيسي في نمو اقتصادنا ورافد أساسي في تعزيز تنافسيتنا السياحية على خريطة السياحة العالمية».
وأضاف سموه: «تشهد رأس الخيمة نمواً متسارعاً في مختلف قطاعاتها الرئيسية نتيجة لالتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسعيها المستمر لتطوير سياساتها المحفزة للنمو وبناء الشراكات الاستثمارية مع مجتمع الأعمال العالمي بما يتوافق مع طموحاتنا، وينسجم مع رؤيتنا المستقبلية».

رأس الخيمة
الإمارات
حاكم رأس الخيمة
سعود القاسمي
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